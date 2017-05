Dukovany (Třebíčsko) - V Jaderné elektrárně Dukovany dnes energetici začali snižovat výkon čtvrtého bloku kvůli plánované odstávce, která potrvá 120 dní. ČTK to dnes sdělil mluvčí elektrárny Jiří Bezděk. Výroba elektrického proudu z Dukovan kvůli tomu na necelé dva týdny klesne na polovinu, protože v elektrárně stojí i první výrobní blok. U tohoto bloku by měly být dodávky do sítě obnoveny 25. května.

Dukovanská elektrárna má čtyři bloky. "Dodávek elektrické energie pro spotřebitele se omezení výroby nedotkne. ČEZ výrobu pokryje z ostatních zdrojů," uvedl mluvčí.

Výkon čtvrtého bloku Dukovan začal plánovaně klesat v poledne. První turbína by v tomto bloku měla být odpojena kolem 15:00. "Současně naopak začíná zhruba dvoutýdenní proces náběhu prvního reaktorového bloku, během kterého musí energetici provést řadu pevnostních a těsnostních zkoušek a testů," uvedl Bezděk.

Ve čtvrtém bloku energetici při odstávce vymění v reaktoru za čerstvé pětinu paliva. Uskuteční rovněž 55 významných technických akcí a provedou rozsáhlé kontroly zařízení.

Rekonstrukce řídicího a kontrolního systému druhé centrální čerpací stanice si na 50 dní vyžádá souběh odstávek bloků tři a čtyři. Tato modernizace je podle mluvčího nezbytná pro další dlouhodobý provoz těchto bloků. "Současně budou například provedeny kontroly tlakové nádoby reaktoru, teplosměnných ploch parogenerátorů, dokončeny kontroly svarů nebo výměny potrubních tras superhavarijních napajecích čerpadel," vyjmenoval mluvčí další práce plánované na dobu odstávky čtvrtého bloku.

Výsledky rozsáhlých kontrol zařízení čtvrtého bloku budou součástí dokumentace, již ČEZ předkládá Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) kvůli povolení dalšího provozu. Nynější licence pro třetí a čtvrtý blok Dukovan končí s tímto rokem. Žádosti o nové povolení u těchto bloků plánuje firma ČEZ předat SÚJB koncem příštího měsíce.

Elektrárna potřebuje letos získat nové povolení ke třem ze svých čtyř bloků; pro první blok už ho má od loňského března. U druhého bloku Dukovan očekává ČEZ vyjádření SÚJB na konci června. Program připravující dukovanskou elektrárnu na další dlouhodobý provoz bude letos ukončen a s tím skončí i období několikaměsíčních odstávek bloků, uvedl Bezděk.

Dukovany s celkovým instalovaným výkonem 2040 megawattů pokrývají pětinu spotřeby elektřiny v ČR. Minulý rok dodala elektrárna do sítě 11,954 terawatthodiny (TWh) elektřiny.