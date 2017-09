Dubaj - V Dubaji se v pondělí uskutečnil testovací let bezpilotního letounu, který by v brzké době mohl sloužit jako létající taxík. Informovala o tom agentura Reuters. Dron vypadá jako malá dvoumístná helikoptéra s 18 vrtulemi. Zařízení by mělo v budoucnu létat podle navigace GPS až po dobu 30 minut. Pro případ poruchy disponuje náhradními bateriemi, rotory a padáky.

Bezpilotní letoun vyvinula německá společnost Volocopter. Té však na trhu konkuruje dalších více než deset dobře financovaných evropských a amerických firem, které se snaží přijít s vlastním inovativním dopravním prostředkem, jenž by fungoval jako jakýsi hybrid elektromobilu a malého letadla. Mezi těmito společnostmi je například letecký gigant Airbus, který chce do roku 2020 představit letadlový samoobslužný taxík, nebo společnosti Kitty Hawk a Uber.

Při pondělném testu zařízení letělo asi pět minut 200 metrů nad zemí.

Spojené arabské emiráty se chtějí na konfliktem zmítaném Blízkém východě projevit jako technologická velmoc, která se nebojí budoucnosti. V roce 2021 plánují Spojené arabské emiráty jako první arabská země vyslat sondu na Mars. V Dubaji od roku 2009 funguje bezpilotní metro a letos v květnu tam byl představen prototyp policejního robota.