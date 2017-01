Sedlečko (Táborsko) - Veterináři dnes utratili drůbež z malochovu v Sedlečku u Soběslavě na Táborsku, v němž se objevila ptačí chřipka. Jedná se přibližně o 40 hus, kachen a slepic. V dozorovém pásmu třetího jihočeského ohniska ptačí chřipky je sedm komerčních chovů, pro které platí zpřísněný režim. ČTK to dnes řekl František Kouba, ředitel krajské veterinární správy. O kolik kusů drůbeže jde, zatím neupřesnil.

V dozorovém pásmu v okruhu do deseti kilometrů od ohniska v Sedlečku je podle veterinářů sedm větších komerčních chovů. Celkový počet zvířat zjišťují. "Nemají prokázaný virus, jsou pouze v pásmu, kde se virus vyskytl, z hlediska bezpečnosti pro ně platí zpřísněný, zvláštní režim," vysvětlil Kouba.

"Záleží, o jaký chov jde, co tam chovají, kdy to chtějí vyskladňovat, kam to chtějí vézt, jestli je to třeba na produkci vajec. Pokud je vezou na jatka, musí mít potvrzení o tom, že je jatka přijmou, my musíme dávat speciální osvědčení na přesun této drůbeže na jatka," dodal.

Do obce Sedlečko dorazili dnes veterináři před 10:00, likvidace chovu trvala zhruba do 12:00. Asistovali jim policisté a hasiči z Tábora.

"Likvidace běží podle požadavků veterinární správy, drůbež se dává do samostatných igelitových pytlů," řekl ČTK Petr Hojsák, ředitel územního odboru hasičů v Táboře. Lidé přítomní vybíjení drůbeže se podle něj po likvidaci musí umýt dezinfekcí, teprve potom svléknout, jednorázové obleky se ukládají do uzavřených nádob.

Po zásahu hasiči dekontaminovali jednotlivé osoby i majitele nakažené drůbeže Václava Čechtického. "Ten pocit se nedá popsat, najednou je to pryč. Přilétne divoká kachna a nakazí je, máte zdravou drůbež, jednoho dne přijdete a pár kusů je mrtvých. Je to nekomerční chov,většinou pro moji osobní potřebu, ale dá to hromady práce," řekl ČTK Čechtický. Chtěl by chov obnovit, letos by to ale prý podle veterinářů nebylo vhodné. Zatím nepřemýšlel, zda požádá stát o finanční kompenzaci.

V Jihočeském kraji dosud veterinární správa potvrdila tři ohniska ptačí chřipky. První se objevilo v minulém týdnu v Chotčinách na Táborsku, kde museli veterináři zlikvidovat pět desítek kusů drůbeže, druhé v Libějovicích na Strakonicku, kde 17. ledna utratili 86 kusů drůbeže u chovatele, jenž se stará přibližně o 130 kusů drůbeže, 51 slepic a 35 kachen. Třetí je od této středy v Sedlečku u Soběslavě na Táborsku. Zahraniční ohnisko je v rakouském Gmündu v těsném sousedství Českých Velenic na Jindřichohradecku.

Václav Koblenc sd