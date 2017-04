Dortmund (Německo) - Německé nejvyšší státní zastupitelství vychází z toho, že úterní útok na fotbalisty Dortmundu byl teroristickým činem. Na dnešní tiskové konferenci v Karlsruhe to řekla mluvčí úřadu Frauke Köhlerová. V hledáčku policie jsou podle ní dva podezřelí z islamistické scény. Policisté už prohledali jejich byty a jednoho z nich zadrželi. Nejvyšší státní zastupitelství zvažuje, zda požádá o uvalení vazby.

"Přesný motiv činu je zatím nejasný," uvedla Köhlerová, podle níž se u místa útoku našly tři shodné vzkazy. "Z nich se zdá, že útok mohl mít islamistické pozadí," podotkla. Text požaduje, aby spolková republika stáhla průzkumné letouny Tornado využívané v boji proti takzvanému Islámskému státu (IS) a aby uzavřela základnu amerických vojsk v západoněmeckém Ramsteinu. Psaní nadále analyzují odborníci, zejména experti na islám.

Autenticitu dalšího listu, který v souvislosti s útokem údajně publikovali levicoví extremisté, Köhlerová zpochybnila. Na základě prvního vyhodnocení textu existují vážné pochybnosti, že je pravý.

Mluvčí dále uvedla, že v bombách účinných v okruhu přes 100 metrů byly kovové součástky. "Jedna z kovových součástech se v autobuse zavrtala do opěrky pod hlavu. Můžeme proto hovořit o štěstí, že se nestalo něco horšího," míní Köhlerová. Jaká výbušnina a jaký odpalovací mechanismus byly použity, se stále zkoumá.

Bližší podrobnosti o dvojici podezřelých Köhlerová neuvedla. Učiní tak prý, až to bude možné.

Autobus fotbalistů Dortmundu v úterý cestou na večerní domácí zápas čtvrtfinále Ligy mistrů s Monakem poškodily tři exploze. Zranění ruky při nich utrpěl španělský obránce Marc Bartra, který byl převezen do nemocnice, kde se podrobil operaci. Zraněn byl i jeden z policistů, který autobus doprovázel.

Hráči Dortmundu se po útoku chystají na zápas, věnují ho Bartrovi

Fotbalisté Dortmundu se po přeložení úvodního čtvrtfinále Ligy mistrů s Monakem z úterý na dnešek kvůli explozím u jejich týmového autobusu chystají na večerní zápas a vedení nepochybuje o tom, že jej hráči navzdory šoku zvládnou. Rádi by věnovali vítězství obránci Marcu Bartrovi, který byl při bombovém útoku zraněn a skončil v nemocnici se zlomeninou v zápěstí a se střepy v paži. Útok má nepřímé dopady i na večerní utkání Bayernu Mnichov s Realem Madrid.

"Všichni jsme v šoku a myslíme na Marca. Doufáme, že bude zase brzy v pořádku. Ten zápas odehrajeme pro něj," řekl kapitán Dortmundu Marcel Schmelzer. "Slyšeli jsme, že při (Marcově) operaci šlo vše dobře," doplnil předseda dortmundského klubu Reinhard Rauball.

Hráči Borussie po úterním večerním útoku strávili noc na dnešek s rodinami a dopoledne se sešli v tréninkovém centru ve východní části města. Na místo dorazili vlastními vozy, kterými také komplex opustili. Druhý klubový autobus vjel do centra po týmovém tréninku. Areál střežila policie a do okolí dorazili i někteří fanoušci.

"Umíte si sami představit, jestli se hráčům spalo dobře, nebo špatně. Sešli jsme se společně, budeme se připravovat na zápas a musíme se nějak vyrovnat s tím, co se stalo," řekl Rauball.

"Tým takovouhle situaci nikdy nezažil. Ale stále očekáváme, že předvede ten nejlepší výkon. Mužstvo se musí vypořádat s dvěma věcmi najednou a já věřím, že to dokáže. Bude to pro nás velká výzva," dodal. "V kabině jsem hráčům řekl, aby všem ukázali, že nebudeme ustupovat teroru," doplnil ředitel klubu Hans-Joachim Watzke.

Na trénink dorazily i čtyři mladé fanynky. Na podporu týmu držely karty v žlutočerných barvách Borussie s nápisem "You will never walk alone", což je jedna z klubových písní.

"Včera jsem byla na stadionu a cítila jsem se bezpečně. Samozřejmě, bylo to trochu děsivé, ale myslím, že se všemi těmi policisty tady a na stadionu to bude dobré," řekla jednadvacetiletá studentka inženýrství Annika Lentwojtová.

Úterní zápas byl odložen krátce před výkopem v tradičních 20:45. Zápas se za zvýšených bezpečnostních opatření odehraje dnes od 18:45.

Přísnější bezpečnostní opatření neminou ani utkání obhájců trofeje z Realu Madrid s mnichovským Bayernem. Hotel madridského týmu už v úterý večer střežily desítky policistů, někteří z nich v neprůstřelných vestách. Autobus, kterým Real pojede na večerní zápas, projde zvláštní kontrolou. Pečlivě sledované jsou i příjezdové cesty k mnichovskému stadionu.

Přísnější kontroly čekají také fanoušky obou týmů, i když konkrétní informace o možném nebezpečí nyní policie nemá. Některá z aut přijíždějící ke stadionu se budou muset podrobit kontrole zavazadlového prostoru nebo podvozku.