Praha - Duel sousedů ze středu tabulky přinese úterní dohrávka 5. kola hokejové extraligy, v níž změří síly Liberec a Mladá Boleslav. Oba soky od sebe dělí jediný bod, přičemž hostující Středočeši v případě výhry v základní hrací době rozšíří trio desetibodových pronásledovatelů, které se seřadilo za překvapivě vedoucím Chomutovem s 13 body.

Liberec je doma pod Ještědem zatím stoprocentní, ale na druhou stranu ještě nedokázal skórovat venku. Po porážce 0:2 v Litvínově ztratil všechny body rovněž v pátek v Olomouci (0:3). "Zabýváme se tím, ale je to tak, že hledáme po každém utkání cesty, jak zlepšit náš výkon, ať už je to zápas s vítězným koncem nebo po porážce. Takže nejinak tomu bylo i tentokrát," řekl ČTK asistent trenéra Karel Mlejnek.

Věří, že Bílí Tygři odčiní poslední porážku a udrží vítěznou domácí bilanci. "Samozřejmě jde o derby, takže čekám obrovské nasazení z obou stran. Mladá Boleslav má určité prvky ve hře, které si hráči musí pohlídat a dát si na ně pozor. Ale kromě silných stránek má i ty slabší, kterých bychom chtěli využít," nastínil Mlejnek. "Nerad bych byl ale konkrétní," dodal s úsměvem.

Mladá Boleslav vyrazí na utkání v pouze 50 kilometrů vzdáleném dějišti povzbuzená plným bodovým ziskem z posledních dvou vystoupení na ledě úřadujícího šampiona Brna a doma s Pardubicemi. Důležité body přišly po zisku jediného z úvodních dvou kol. A pokud Středočeši naplno uspějí i tentokrát, dotáhnou se na Plzeň, Vítkovice a Třinec.

Návodem k tomu může být právě zápas v Brně. "Do Liberce pojedeme předvést stejnou hru jako na ledě Komety. Takže chceme hrát trpělivě a ze zajištěné obrany. Liberec je ohromně silným soupeřem, který má v týmu mnoho kluků, co jsou silní na puku a umí zaútočit," prohlásil asistent mladoboleslavského trenéra Viktor Ujčík.

"Čekáme, že na nás vlítnou s jejich klasickou a agresivní hrou, při níž bude na cokoliv ještě méně času než obvykle. A právě na to kluky před zápasem připravujeme," doplnil Ujčík.

Do hry plánují trenéři při dlouhodobějším zranění slovenského beka Oldricha Kotvana ihned nasadit jiného obránce Vladimíra Emingera, jenž přišel na měsíc a půl dlouhou výpomoc ze Sparty. Ta s ním už nadále i přes platnou smlouvu nepočítá. A není vyloučeno, že by si v Bruslařském klubu mohl vysloužit trvalejší angažmá.

"Zatím s námi stihl jen dva tréninky, ale do hry v úterý určitě půjde, jen je otázkou, jak moc prostoru hned v tom prvním utkání dostane. Zda by mohl zůstat i nadále? To záleží na tom, jak se ukáže, jak bude prospěšný pro tým a dalších věcech, od toho se vše bude teprve odvíjet," řekl Ujčík.

Statistické údaje před úterní dohrávkou 5. kola extraligy: -------- Bílí Tygři Liberec (7.) - BK Mladá Boleslav (6.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Filip Pyrochta 4 zápasy/3 body (1 branka + 2 asistence) - Oldrich Kotvan 4/4 (1+3). Statistiky brankářů: Roman Will průměr 1,77 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 93,14 procenta a jednou udržel čisté konto - Brandon Maxwell 2,49 a 90,20. Zajímavosti: - Bílí Tygři v obou domácích zápasech v nové extraligové sezoně naplno bodovali - porazili Hradec Králové 3:0 a Zlín 3:2. - Mladá Boleslav po úvodních dvou prohrách dvakrát za sebou naplno bodovala - vyhrála v Brně 3:2 a doma nad Pardubicemi 4:2. - Liberec vyhrál ve vzájemných zápasech v extralize jedenáctkrát za sebou. Mladá Boleslav naposledy uspěla v září 2015, kdy doma zvítězila 3:1. V Liberci prohrál Bruslařský klub rovněž jedenáctkrát za sebou a slavil naposledy v listopadu 2010 po vítězství 6:0. - Liberecký útočník Jan Ordoš dnes slaví 21. narozeniny, obránci Petru Kolmannovi bude ve středu 29 let. - Mladoboleslavský obránce Jiří Říha dnes slaví 25. narozeniny, zadákovi Matěji Stříteskému bude ve středu 27 let.