Dobronín (Jihlavsko) - V malé sklárně na dvorku rodinného domu v Dobroníně na Jihlavsku si dnes lidé mohli zkusit vyrazit z roztaveného skla pečeť nebo z nabraného materiálu vyfouknout bublinu. Sklář František Novák, který se zabývá výrobou replik středověkého skla, je seznámil s technologií výroby i zajímavostmi z historie. Zájemci mohli malou sklárnu navštívit díky Dnům otevřených ateliérů, které se o víkendu pořádají na celé Vysočině. Lidé se mohou v regionu zhruba na 160 místech osobně seznámit s dvěma stovkami tvůrců v jejich domácím prostředí.

Podle Nováka je mezi běžným a středověkým sklem rozdíl hlavně v technologii. "Naše sklo je takové uspěchané, středověcí skláři dělali jednu sklenici třeba i 20 minut. Nemyslím, že by někdo vymyslel něco tvarově hezčího než římské karafy z třetího až pátého století," tvrdí Novák. Repliky středověkého skla vyrábí už 20 let pro kamaráda do Švédska, jenž jím prý zásobuje celou Skandinávii a část západní Evropy, dodává i do muzeí.

Dny otevřených ateliérů se na Vysočině pořádají sedmým rokem, dobronínský sklář se jich účastní počtvrté. Pokaždé se přišlo o víkendu podívat kolem dvou stovek lidí. "Návštěvníky vždy překvapí, co je s jednou sklenicí práce," usmívá se Novák. Při ukázkách výroby a odpovídání na otázky musí stále dávat pozor, aby se o sklo teplé přes 1000 stupňů někdo nespálil. Během hodiny se dnes v malé sklárně vystřídalo přes deset lidí různého věku. "Přišly jednou i dámy, kterým bylo kolem 85 let a slíbily, že se přijdou podívat znovu samostatně. Zajímaly se o všechno a byly nadšené," řekl Novák.

Podle Jiřího Jedličky, ředitele Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě, které akci z pověření Kraje Vysočina organizačně zabezpečuje, je cílem projektu Dnů otevřených ateliérů propagace umění a řemesel a zprostředkování kontaktu tvůrce a návštěvníka. Loni navštívilo ateliéry, dílny, galerie a umělecké školy v kraji rekordních téměř 12.000 lidí. Podle Jedličky to potvrzuje, že o uměleckou a řemeslnou tvorbu má především laická veřejnost zájem.

Dny otevřených ateliérů se tradičně konají ve čtyřech pohraničních regionech. Kromě Vysočiny se návštěvníkům již představili tvůrci v Jihomoravském kraji, v polovině října v kraji Jihočeském a v Dolních Rakousích, kde akce před lety vznikla.