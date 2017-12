Praha - V pěti desítkách pražských římskokatolických kostelů odslouží na Štědrý den půlnoční mši. V dalších mohou lidé navštívit štědrovečerní bohoslužbu v dřívějším čase. Někde bude mše spojena se zpěvem vánočních koled, jinde bude sloužena v cizím jazyce. V několika kostelech na půlnoční zazní Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby.

V katedrále svatého Víta na Pražském hradě bude půlnoční mši sloužit český primas a pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka. Při vstupu do areálu Hradu budou návštěvníci kontrolováni jako v jiných dnech roku, brány by však měly zůstat otevřené. "Je dohoda s kanceláří prezidenta republiky, že právě na Štědrý den bude Pražský hrad otevřený až do skončení půlnoční mše," řekl ČTK tiskový mluvčí pražského arcibiskupství Stanislav Zeman. Neměla by se tak opakovat situace z loňského roku, kdy se vstupy zavřely několik minut po půlnoci a pozdě příchozí se na mši nedostali.

Sedm kostelů spojilo půlnoční s Českou vánoční mší rožmitálského kantora Jakuba Jana Ryby. Tato mše, která také nese název Hej mistře a lidově se označuje jako Rybovka, je symbolem českých Vánoc. Chrámový sbor a orchestr ji uvede v kostele svatého Petra na Novém Městě. Poslechnout si ji bude možné také v klášterní bazilice svatého Jakuba Staršího na Starém Městě nebo v kostele svatého Václava ve Vršovicích. V Praze 6 zazní ve čtyřech chrámech, v bazilice svaté Markéty, kostele svatého Gotharda, kostele svatého Matěje a v kostele svatého Norberta.

Účastníci mší si budou moci v několika kostelech zazpívat lidové koledy. Součástí bohoslužby budou například v kostele svatého Vojtěcha na Novém Městě, v kostele svaté Ludmily na náměstí Míru, v žižkovském kostele svatého Prokopa nebo v klášterním kostele Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského na Malé Straně. Zde u Pražského Jezulátka bude na Štědrý den v poledne sloužena mše v angličtině a od 22:00 v italštině. Na Malé Straně v kostele sv. Tomáše se bude půlnoční sloužit v češtině a angličtině.

Do půlnoci nemusí čekat věřící, kteří zavítají například do kostela Panny Marie pod řetězem na Malé Straně, kostela svatého Prokopa ve Stodůlkách nebo kostela Stětí svatého Jana Křtitele v Hostivaři. V těchto chrámech začínají půlnoční mše už ve 22:00 hodin.

Ve třech desítkách kostelů budou také bohoslužby určené pro rodiny s dětmi, na které nemusí čekat až do večerních hodin. Již dopoledne ji budou sloužit například v kostele svatého Ignáce na Novém Městě nebo v kostele svatého Gotharda v Bubenči. Na odpoledne ji zařadili na program v kostele Panny Marie Královny Míru ve Lhotce a na vítání Ježíška mohou rodiny zajít do kostela svatého Fabiána a Šebestiána v Liboci. Rodinnou mši se zpěvem německých koled odslouží odpoledne v kostele svatého Jana Nepomuckého na Novém Městě.