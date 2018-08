Praha - V deseti regionech České republiky hrozí kvůli suchému a teplému počasí vznik požárů. Vysoké riziko je zejména v severní polovině Čech a na střední a jižní Moravě. Výstraha se nevztahuje na Moravskoslezský, Jihočeský a Karlovarský kraj a Vysočinu. Česko čekají i v dalších dnech vysoké teploty, dnes a v sobotu má být až 35 stupňů Celsia, v Polabí ojediněle 37 stupňů. ČTK o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Výstraha před nebezpečím požárů platí až do odvolání v Praze, středních Čechách, v krajích Pardubickém, Královéhradeckém, Libereckém, Ústeckém, Jihomoravském a v částech krajů Plzeňského, Zlínského a Olomouckého.

Do ČR zasahuje výběžek vyššího tlaku vzduchu, který bude v sobotu slábnout. "Současně se nad střední Evropou udržuje velmi teplý vzduch. V neděli přejde přes naše území od severozápadu studená fronta," uvedli meteorologové. V neděli se nejvyšší teploty budou pohybovat mezi 28 až 32 stupni Celsia, nejtepleji bude na jihovýchodě Moravy. Od úterý budou opět překračovat 31 stupňů na většině území.

Pro všechny oblasti do 600 metrů nad mořem v celé ČR platí aktuálně výstraha před vysokými teplotami do sobotního večera, pouze v Jihomoravském kraji až do nedělnch 20:00. V Praze a krajích Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém, Libereckém, Ústeckém, Jihomoravském a některých okresech Olomouckého kraje je tato výstraha s vysokým stupněm nebezpečí. Meteorologové budou výstrahu v nejbližších dnech upravovat, protože předpokládají další vlnu veder v příštím týdnu.

Lidé by měli dodržovat pitný režim, omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách. Kvůli vyššímu riziku požárů by neměli v přírodě rozdělávat oheň, vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky a používat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Je třeba se řídit případnými místními vyhláškami a zákazy.

Vlna veder trvá v Česku od začátku týdne. Středa byla zatím nejteplejším dnem celého roku, v Řeži u Prahy meteorologové naměřili 38 stupňů. S horkem se potýkají nemocnice, soudy, domovy pro seniory či sportovci. V internetových obchodech v posledních dnech o stovky procent vzrostlo vyhledávání zboží v kategorii klimatizace.