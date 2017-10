Praha - Za posledních pět let Česku přibylo 73.400 obyvatel. Za přírůstkem jsou hlavně cizinci. I když se v posledních letech rodí víc dětí, česká společnost přesto stárne. Průměrnému obyvateli republiky bylo loni 42 let. Děti do 15 let tvoří 15,6 procenta populace, lidé nad 65 let téměř 19 procent. Zvyšuje se i podíl svobodných a rozvedených. Téměř polovina dětí přichází na svět mimo manželství. Výsledky dnes na tiskové konferenci představil Český statistický úřad (ČSÚ).

Česko mělo loni celkem 10,578.820 obyvatel. Za posledních deset let se počet zvedl o 291.600 a za posledních pět let o 73.400, a to hlavně díky cizincům. Od roku 2012 do loňska se do ČR přistěhovalo 24.900 Slováků, 5800 Rusů, 5400 Němců, 5300 Rumunů a 4700 Bulharů. Ukrajinců je o 500 víc. Zemi naopak opustilo 1100 lidí z Vietnamu. Vystěhovali se i Češi, do ciziny odešlo 6300 lidí.

V některých letech přibylo obyvatel i díky narozeným dětem. Tyto roky se střídají s těmi, kdy bylo víc zemřelých. Život se také prodlužuje. Od roku 2006 se u žen naděje dožití zvedla o 2,5 roku na 82,1 roku, u mužů o 2,8 roku na 76,2 roku. I tak je podle Němečkové střední délka života v ČR kratší zhruba o čtyři roky než ve vyspělých západních státech.

Prodlužuje se i doba dožití po šedesátce. V roce 2006 měli před sebou šedesátníci 18,2 roku a šedesátnice 22,1 roku, loni to bylo u mužů 19,9 roku a u žen 24,2 roku. Lidí nad 65 let loni přibylo o 56.500. Bylo jich tak téměř 1,99 milionu a tvořili 18,8 procenta obyvatel. Za posledních deset let se seniorská skupina rozrostla o půl milionu. Dětí do 15 let bylo 1,65 milionu a představovaly 15,6 procenta lidí v Česku. Za posledních deset se jejich počet zvýšil o 168.000, loni to bylo o 23.600. Celkem minulý rok přišlo na svět 112.663 dětí, při posledním baby boomu v roce 2008 to bylo 120.000 dětí. Podíl ekonomicky aktivních lidí poklesl za desetiletí ze 71 na 66 procent, loni jich ubylo zhruba o 55.000.

"Stárnutí se projevuje jak rostoucím podílem seniorů, tak rostoucím průměrným věkem. Ten se meziročně zvýšil na 42 let, za deset let je to o 1,8 roku," uvedla Michaela Němečková z ČSÚ. Meziročně se průměrný věk loni zvedl o 0,2 roku. Nejpočetnější generací jsou takzvané Husákovy děti ze 70. let, nejsilnějším ročníkem byl pak rok 1974.

Podle Jany Křesťanové z ČSÚ v Česku přibývá svobodných a rozvedených. Může za to nižší sňatečnost, odkládání manželství do vyššího věku i vysoká rozvodovost. Podíl ženatých a vdaných, a tím také ovdovělých postupně klesá. Loni manželství uzavřelo 50.768 dvojic. Poprvé svatbu mělo 34.000 párů. Rozvodů v minulém roce bylo meziročně o 1100 méně, statistici jich evidovali zhruba 25.000. Ve čtyřech pětinách z nich se lidé rozváděli poprvé.

V Česku přibývá dětí, které se rodí mimo manželství. Téměř polovinu chlapců a děvčat - přesně 48,6 procenta - přivedly loni na svět nevdané ženy. Před deseti lety to byla třetina. Mimo manželství se narodilo 58 procent prvorozených a 38 procent druhorozených.

Ženy rodí v průměru ve 30 letech, první dítě mívají průměrně ve 28,2 roku. Podle Němečkové se věk dál už neposouvá. Od roku 2012 se zvyšuje také takzvaná plodnost, tedy počet potomků na jednu ženu. Loni tento ukazatel dosáhl 1,63. Je to nejvyšší hodnota od roku 1994. Aby společnost nezačala vymírat, bylo by potřeba 2,1 dítěte na ženu, podotkla statistička.