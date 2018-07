Praha - Vznikem nové vlády s podporou komunistů skončila v České republice podle části opozice dosavadní republika. Vidí vznik poloprezidentského systému či "babišovské demokracie". Opoziční strany slibují být tvrdou, ale konstruktivní opozicí. Zástupci jednotlivých stran to řekli novinářům po skončení hlasování poslanců o důvěře vládě.

Menšinový kabinet ANO a ČSSD s podporou KSČM dnes dostal nadpoloviční důvěru Sněmovny. Podle předsedy komunistů Vojtěcha Filipa je vznik vlády dobrou zprávou pro občany, Evropskou unii i finanční trhy.

Podle předsedy ODS Petra Fialy vznikla polokomunistická vláda, která nemá jasné programové cíle a Českou republiku nikam neposune. ODS bude tvrdou a zásadovou opozicí, řekl Fiala. Podotkl, že komunisté poprvé od roku 1989 získali podíl na moci.

Filip novinářům řekl, že hlasováním poslanců skončila půlroční politická krize. Je přesvědčen, že vznik vlády je dobrou zprávou. Je podle něj důležitý z pohledu dalšího stabilního vývoje České republiky. Komunisté vládu podpořili z programových důvodů a dále budou vládu pouze tolerovat, dodal. Jsou připraveni předkládat vlastní návrhy zákonů.

Republika, která byla založená na začátku roku 1993, vyslovením důvěry vládě ANO a ČSSD s podporou komunistů skončila, nyní nastane svérázná babišovská vůdcovská demokracie, řekl čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Premiér Andrej Babiš (ANO) podle něj bude kvůli svému ekonomickému i politickému vlivu neomezeným vůdcem a zemi povede jako svůj podnik. Podle šéfa poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska vzroste moc Ruska, protože komunisté budou společně s Hradem "putinovskou pátou kolonou". Kalousek posun KSČM k moci označil za velmi nebezpečný. TOP 09 bude podle něj opozicí, bude ale ochotna podpořit body vstřícné k západním spojencům.

Šéf lidovců Pavel Bělobrádek zopakoval, že nebyly splněny podmínky KDU-ČSL, a strana proto vládu závislou na hlasech komunistů podpořit nemohla. "Dnešním hlasováním končí první Česká republika a začíná nová republika," řekl. Dodal, že doufá, že nebude podobná druhé Československé republice. Ta vznikla před druhou světovou válkou po takzvané Mnichovské dohodě a odtržení Sudet. Charakteristická byla útlumem svobody a vzrůstem extremistických tendencí. Bělobrádek vyzval veřejnost, aby neztrácela trpělivost a naději.

Předseda poslaneckého klubu lidovců Jan Bartošek řekl, že odpovědnost za komunistickou vládu plně leží na ANO a ČSSD. Každý poslanec, který pro vládu hlasoval, podle něj posunul Česko směrem na východ k Rusku. Očekává nyní souboj o svobodu veřejných médií a o Senát.

Předseda Starostů a nezávislých (STAN) Petr Gazdík označil vznik vlády za určité ukončení nestability, za horší zprávu ale považuje komunistickou podporu kabinetu. Vláda podle něj vznikla pletichařením. Řekl, že ČR nastupuje dráhu poloprezidentského systému, což odporuje ústavě. STAN plánuje být konstruktivní opozicí.

Předseda poslanců Pirátů Jakub Michálek na twitteru uvedl, že místo snů vláda přinese Česku zaostávání. "Jediný, kdo vydělá, bude Agrofert a jeho podržtaškové. Země ztratí tři roky, které mohla dát vzdělávání, inovacím a růstu postaveném na svobodě," dodal.

Manfred Weber: Návrat českých komunistů k moci je smutný

Je smutné, že se komunisté dostávají zpátky k politickým pozicím. Na noční vyslovení důvěry české menšinové vládě podporované KSČM tak dnes reagoval předseda největší politické skupiny v Evropském parlamentu, Evropské lidové strany (EPP) Manfred Weber. Získání vlivu českých komunistů na vládu se věnují i tiskové agentury a evropský tisk.

"Je velmi smutné, že se komunisté poprvé od roku 1989 dostávají zpátky k rozhodujícím politickým pozicím. Odpovědná je za to nová vláda. Žádáme premiéra Babiše, aby vnesl do tohoto politického kroku transparentnost a řekl veřejnosti, co za to komunisté dostanou," řekl Weber, kterého například server Politico označuje za nejvlivnějšího europoslance.

Na získání důvěry Babišovy vlády reagovaly dnes ráno také světové tiskové agentury a tisk. Například agentura AFP píše, že jde o první českou vládu s podporou komunistů od pádu železné opony v roce 1989 a připomíná, že Babiš čelí obviněním z dotačního podvodu.

KSČM je podle AFP otevřeně proruskou stranou a proti NATO a podporu vládě poskytla "výměnou za posty ve veřejných podnicích".

Agentur Reuters k tomu poznamenala, že Babiš některé požadavky komunistů odmítl a podle agentury AP je dohoda mezi Babišem a komunisty "příliš nejasná na to, aby poskytla jasnou představu o budoucím vlivu komunistů na vládu".

Server britského deníku The Guardian se věnuje vyslovení důvěry vládě v rozsáhlém článku s titulkem "Čeští komunisté se vrací k vládě jako zprostředkovatelé moci". "Ačkoli strana formálně zůstane mimo koalici, dohoda znamená návrat jejího vlivu a odpovědnosti poprvé od sametové revoluce z roku 1989, která ukončila 41letou vládu komunistů v bývalém Československu," napsal The Guardian.

Tisk o vládě s důvěrou: Babišova nevýhra a čas pro opozici

Vláda s důvěrou je podle komentářů dnešního tisku "Babišovou nevýhrou", premiéra čeká "pěkná fuška". Deníky si všímají vlivu prezidenta Miloše Zemana a komunistů, kteří podle Hospodářských novin (HN) "dostali ještě víc, než se zatím ví". Podle Mladé fronty DNES je pozoruhodné, že z vládního paktu nemají jednotliví aktéři uskupení valnou radost. Noviny také poukazují na rozkol v ČSSD a vyzdvihují roli opozice, která teď musí předvést, co dokáže dohodnout a prosadit.

Podle HN je jisté, že na novou vládu budou mít podstatný vliv komunisté a prezident. "Komunisté nejsou pasivní přikyvovači bez vlivu, komunisté považují nově vzniklou vládu za svou. Za podporu Babišova kabinetu dostali patřičně zaplaceno," píše autor komentáře. Projev předsedy KSČM Vojtěcha Filipa podle něj zavdává důvod myslet si, že komunisté dostali ještě víc, než se zatím ví. Jisté ale není podle HN ani to, jak se nakonec budou chovat "rozpolcení" sociální demokraté. List poznamenává, že přichází čas opozice. "Angažmá komunistů a ohýbání pravidel při sestavování vlády je nesporně obrovským a nejen symbolickým problémem. Ovšem opozice by udělala hrubou chybu, kdyby se při kritice vlády soustředila jen na něj," píše.

Podle MfD je víc než návrat komunistů k moci pozoruhodné, že s podobou kabinetu už teď nejsou spokojeni ani jeho přímí účastníci. "Premiérovi Andreji Babišovi se asi ulevilo, ale důvod k jásotu nad novým kabinetem není žádný," píše deník. Lze podle něj očekávat, že přestřelky v kabinetu budou nejspíš na denním pořádku a ani jeden z účastníků vládní dohody na tom nemusí nijak vydělat. "Babišova 'nevýhra' však spočívá hlavně v tom, že by šéf ANO ze všeho nejraději vládl s menšinovým kabinetem sám. Případně s podporou komunistů a SPD, které by uplatil pár funkcemi, ale jinak by mu i s jeho vládou dali pokoj. Na socialisty prý už je Babiš pomalu alergický. Jakmile bude muset znovu a znovu řešit jejich požadavky vzešlé z nejrůznějších stranických orgánů, začne se mu to zajídat," píše MfD. Vláda se tak podle deníku může brzy snadno sesypat.

Lidové noviny ve sloupku k vládě s důvěrou zdůrazňují, že teď se pojede naostro a pro nikoho už nebudou platit výmluvy na vládu bez důvěry. "Z toho, co se udělá či neudělá, podpoří či zablokuje, budou všichni nejpozději za tři roky skládat účty voličům," píšou LN. Vládě bude k většině chybět nejméně osm hlasů, které bude muset u každého zákona shánět u opozice, nebo komunistů. "Ani jedni, ani druzí jí rozhodně nedají nic zadarmo," píše list. "Přijde tedy čas opozice, která je zatím rozhádaná, bez jasného lídra a dosavadní jednotící prvek Antibabiš jí přestal stačit. Teď musí předvést, co skutečně dokáže dohodnout a prosadit," uzavírá.

Autor komentáře LN si všímá toho, že Česko je jediná postkomunistická země, kde se postkomunisté dostávají k moci až dnes - a ještě omezeně. "Komunistická hrozba je v roce 2018 a bez existence sovětského komunistického impéria pro většinu lidí směšná. Ty divné strejdy a tety ve vládě sice většina lidí nechce, ale 29 let od převratu se jich bojí zhruba stejně, jako se lidé v roce 1947 báli imperiálních ambicí Rakouska," píše autor komentáře s názvem "Rudý teror na obzoru". Dnešní komunisté jsou podle LN pouzí obchodníci s mocí, žádná nebezpečná ideologická síla.

Deník Právo míní, že Andreje Babiše čeká pěkná fuška. "Užije si s opozicí, komunisty, soc. dem. i s prezidentem," vypočítává s tím, že lepší spoluhráče ANO nemá. "Klasická pravice hloubí opoziční příkopy. Zato vysoká barikáda stavěná Tomiem Okamurou mohla leckoho překvapit," píše.