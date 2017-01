Praha - V Česku se po téměř deseti letech vyskytla vysoce patogenní ptačí chřipka. V Ivančicích na Brněnsku nemoc postihla 20 kusů drůbeže, už byly utraceny. V Moravském Krumlově na Znojemsku čeká utracení sto kusů drůbeže v zahrádkářské kolonii. V obou případech jde o izolované malochovy, řekl ČTK ředitel jihomoravské krajské veterinární správy Jaroslav Salava. V desetikilometrovém dozorovém pásmu okolo ohnisek ptačí chřipky se nachází v chovech přibližně 150.000 kusů drůbeže. Bude se zkoumat, zda v nich choroba není, řekl dnes na tiskové konferenci ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád.

Potvrzen byl vysoce patogenní typ H5, který ale není nebezpečný pro lidi. Kolem obou postižených malochovů vznikne tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové dozorové pásmo. Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) na twitteru uvedl, že Státní veterinární správa a tamní hygienici mají situaci pod kontrolou.

Na konci loňského roku ohlásilo první výskyt ptačí chřipky na svém území Slovensko. K situaci se ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL) vyjádří dopoledne na tiskové konferenci.

Ptačí chřipka se v posledních měsících objevila také na farmách v Německu, Rakousku, Nizozemsku, Francii, Polsku, Maďarsku a Chorvatsku. Virus této choroby se poprvé objevil v Hongkongu v roce 1997. Od té doby se rozšířil mezi drůbeží zpočátku hlavně v Asii a později po celém světě.

V českých chovech drůbeže byla vysoce patogenní aviární influenza (HPAI) naposledy zaznamenána v roce 2007 v obcích Tisová, Nořín, Netřeby a Choceň. Kvůli třem ohniskům ptačí chřipky bylo tehdy vybito více než 171.000 kusů drůbeže ve velkochovech a více než 1900 kusů domácí drůbeže. Lidé, kteří se na likvidaci podíleli, museli z chovů vynést 622 tun uhynulých krůt, brojlerů a slepic. Stát vyplatil jako náhradu 50 milionů korun.

Nízkopatogenní chřipka byla v ČR v chovu naposledy v roce 2010, u volně žijících kachen pak v roce 2012.

Ptačí chřipka se přenáší na člověka jen zřídka a pouze při přímém styku s nakaženou drůbeží. Má však potom vysokou úmrtnost - nepřežije ji přes polovinu nakažených. Nepřenáší se nicméně zatím vzduchem a ne z člověka na člověka.

V okolí ohnisek chřipky je 150.000 kusů drůbeže

V tříkilometrovém ochranném pásmu je pak reprodukční chov kachen. Veterináři dnes potvrdili výskyt vysokopatogenní ptačí chřipky na území ČR po zhruba deseti letech. Jde o dvě ohniska na jižní Moravě.

V pásmech zatím nesmějí chovatelé ptáky přemísťovat. Pokud drůbež uhyne, musí to ohlásit.

V pásmech zatím nesmějí chovatelé ptáky přemísťovat. Pokud drůbež uhyne, musí to ohlásit. "Chtěl bych apelovat na chovatele a zemědělce, aby ve chvíli, kdy dojde k úhynu v jejich chovu, neměli ambici to jakkoliv skrývat, ale aby to nahlásili státní veterinární správě," řekl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Pokud veterináři budou muset drůbež likvidovat, dostanou zemědělci od státu odškodnění.

Zatím je potvrzeno, že jde o vysoce patogenní typ chřipky H5, který ale není nebezpečný pro lidi. Podle Semeráda nejspíš jde o tzv. H5N8, což se potvrdí během dnešního dne.

Ptačí chřipka, která je na jižní Moravě, se nepřenáší na lidi

U typu ptačí chřipky, která se vyskytla na jižní Moravě, nebyl dosud zaznamenán přenos na lidi. Hygienici přesto kontrolují ty, kteří byli v kontaktu v nakaženou drůbeží. ČTK o tom dnes informovala hlavní hygienička Eva Gottvaldová. Vysoce patogenní typ chřipky byl potvrzen v Ivančicích na Brněnsku u 20 kusů drůbeže. Už byly utraceny. Další stovka kusů drůbeže čeká na utracení v Moravském Krumlově na Znojemsku.

Hygienička uvedla, že tato ptačí chřipka primárně postihuje volně žijící ptáky a chovy drůbeže a pravděpodobnost přenosu na člověka je velmi nízká. "Pro tento typ chřipky nebyl dosud zaznamenán přenos na člověka. Přesto lidé, kteří se mohli dostat do kontaktu s nakaženými kusy, jsou pod kontrolou krajské hygienické stanice a jejich registrujících lékařů. Lidé budou zdravotně sledováni tak, aby nedošlo k možnému podcenění příznaků," sdělila Gottvaldová. Podle ní je situace na jižní Moravě pod kontrolou.

V obou případech, které byly zjištěny, jde o izolované malochovy.

Ptačí chřipka se v Česku objevila téměř po deseti letech. Podle hygieničky byl virus ptačí chřipky v nedávné době prokázán u divokých ptáků nebo domestikované drůbeže v několika evropských zemích včetně všech zemí, s nimiž Česká republika sousedí. Na konci loňského roku ohlásilo první výskyt ptačí chřipky na svém území Slovensko.

Ivančice i M. Krumlov svolají kvůli ptačí chřipce štáby

Ivančice na Brněnsku i Moravský Krumlov na Znojemsku svolají kvůli ptačí chřipce krizové štáby a očekávají další informace od integrovaného záchranného systému i veterinářů. ČTK to dnes řekli starostové Milan Buček a Tomáš Třetina.

V Ivančicích si v posledních 14 dnech všimli častějších úhynů labutí. Šlo přibližně o deset kusů. Domnívali se, že jde o důsledek překrmení. O vánočních svátcích totiž lidé labutě krmili častěji.

Buček se pozastavil nad tím, že informaci o výskytu ptačí chřipky v Ivančicích do dnešního rána oficiálně neobdržel.

Veterinární správa potvrdila také výskyt ptačí chřipky u labutí na řece Jihlavě, která protéká Ivančicemi.