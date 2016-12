V jihozápadní Číně byl dnes pro dopravu otevřen nejvyšší most na světě. Zavěšen je nad říčním kaňonem Ni-čou ve výšce 565 metrů a jeho výstavba přišla na zhruba jednu miliardu jüanů (3,8 miliardy Kč).

Peking - V jihozápadní Číně byl včera pro dopravu otevřen nejvyšší most na světě. Zavěšen je nad říčním kaňonem Ni-čou ve výšce 565 metrů a jeho výstavba přišla na zhruba jednu miliardu jüanů (3,8 miliardy Kč). Informovala o tom agentura Reuters. Most je v provincii Kuej-čou.

Stavba mostu Pej-pchan-ťiang trvala tři roky, dokončena byla v září. Most, který má čtyři jízdní pruhy, je dlouhý 1,34 kilometru a cestu mezi provinciemi Jün-nan a Kuej-čou zkrátí ze čtyř na jednu hodinu.

Na stavbě pracovalo asi 1000 inženýrů a techniků. V provincii Kuej-čou se již nachází sedm z deseti nejvyšších mostů v Číně.

Nově otevřený most je nejvyšší měřeno vzdáleností od země. Jinak má ale nejvyšší mostní konstrukci most v jihofrancouzském Millau, a to 343 metrů.