Praha - Čeští turisté, kteří míří každoročně v hojném počtu autem do Chorvatska, by se měli připravit na to, že na Jadranu natankují benzin v průměru o téměř dvě koruny na litr dráž než v Česku. Průměrná cena nafty je vyšší o zhruba 50 haléřů. Vyplývá to z aktuálních dat společnosti Finlord na základě údajů Evropské komise, které má ČTK k dispozici. Vyšší ceny pohonných hmot jsou například také ve Slovinsku nebo Itálii, levněji je naopak v Bulharsku nebo Maďarsku.

"Výrazně dražší jsou pohonné hmoty zejména směrem na západ od českých hranic. V Polsku, Rakousku, Maďarsku a v případě nafty i na Slovensku lze naopak natankovat levněji, což je důsledek posílení koruny vůči euru," řekl dnes ČTK analytik Finlord Boris Tomčiak.

Podle údajů společnosti CCS, která ceny v tuzemsku sleduje, prodávají nyní čerpací stanice v Česku benzin průměrně za 29,72 Kč za litr a naftu za 28,55 Kč/l. V Chorvatsku motoristé průměrně za litr benzinu zaplatí v přepočtu 31,66 Kč, za naftu pak 29,02 Kč/l. Vyšší ceny proti ČR jsou také ve Slovinsku. Nejdráže je z oblíbených turistických destinací tradičně v Itálii, kde zejména kvůli vysokým spotřebním daním stojí litr benzinu bezmála 39 korun, nafta pak téměř 35 Kč/l.

Podle dat Finlord by Češi naopak mohli při tankovaní v zahraničí ušetřit například při cestě k maďarskému jezeru Balaton. Na Slovensku je proti tuzemsku dražší benzin, průměrná cena nafty ale činí 27,69 Kč/l, o 86 haléřů méně než v ČR. Podobná je situace také v Rakousku. V samotném Maďarsku je nižší proti tuzemsku jak cena benzinu, tak nafty. Například benzin nabízí maďarští pumpaři v průměru za 28,42 koruny za litr, tj. 1,30 Kč pod tuzemskou úrovní. Ještě levněji je pak v Bulharsku. Litr benzinu je zde průměrně k dostání za 26,15 Kč, nafta stojí přesně 25 Kč/l.

Stejně jako v ČR i v zahraničí platí, že lze najít pumpy, jejichž ceny se od průměrných cen významně liší. Vyšší ceny drží především čerpací stanice v okolí velkých měst, vyhlášených letovisek a na hlavních tazích.

Aktuální ceny pohonných hmot ve vybraných evropských státech (v Kč za litr):

benzin nafta ČR 29,72 28,55 Německo 35,08 29,21 Slovensko 32,26 27,69 Rakousko 29,83 27,54 Polsko 26,70 25,40 Itálie 38,86 34,90 Francie 34,50 30,28 Maďarsko 28,42 28,21 Španělsko 30,48 27,12 Slovinsko 31,71 28,76 Chorvatsko 31,66 29,02 Bulharsko 26,15 25,00 Řecko 38,11 31,87

Zdroj: Finlord, u ČR CCS.