Praha - I letos mohou čeští turisté od počátku července do poloviny září potkat v Chorvatsku a v Bulharsku české policisty, kteří slouží ve smíšených hlídkách se zahraničními kolegy. Turistům pomáhají s řešením závažných událostí, uvedla dnes na webu mluvčí policejního prezidia Eva Kropáčová.

"Policisté slouží ve třech destinacích Omiš, Šibenik a Burgas, nicméně v případě potřeby pomohou turistům v jiných přímořských oblastech, ale také ve vnitrozemí," uvedla Kropáčová. Čechům na dovolené mohou policisté pomoci například s řešením dopravních nehod nebo s pátráním po některém z členů rodiny. Asistovat mohou i při komunikaci se zahraničními úřady nebo v případě, že turista přijde o doklady.

Chorvatsko je dlouhodobě nejoblíbenější zahraniční destinací českých turistů, následují Slovensko a Itálie. Loni do Chorvatska vyjelo 828.000 Čechů, na delší pobyt do zahraničí celkem 4,28 milionu českých turistů. Převážná většina cest byla po Evropě.

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek minulý měsíc vyzval české turisty, aby na dovolených nepřeceňovali své síly. Podle něj se to každoročně děje a vede to k neštěstím. Jen v Chorvatsku podle něho každoročně zemře asi deset Čechů kvůli nezvládnutí situace, do níž se sami dostali neuváženým rozhodnutím.

Kontakty na české policisty sloužící v zahraničí

Omiš (Chorvatsko) 00 385 957 583 106 00 385 955 693 395 Šibenik (Chorvatsko) 00 385 977 003 416 00 385 998 502 878 Burgas (Bulharsko) 00 359 886 564 768 -

Zdroj: Policejní prezidium