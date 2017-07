Praha - V češtině vychází závěrečný pátý díl krimi série norského spisovatele Thomase Engera s hlavním hrdinou novinářem Henningem Juulem. Detektivka bude mít název Smrtelná rána a v českých knihkupectvích se objeví 25. července. První díl série Kamenný déšť vydal Enger v únoru 2010. Následovaly Fantomová bolest, Instinkt dravce a Horká půda. Celou sérii do češtiny přeložila Alice Týnská. ČTK o tom za vydavatele informovala Johana Turnerová.

Závěrečný díl série objasňuje, kdo může za smrt Jonase, syna hlavního hrdiny. Jeho otec od té doby vytrvale pátrá po viníkovi. Postupně rozkrývá jeden kriminální případ za druhým. Stopy, které sleduje ve Smrtelné ráně, konečně vedou k rozuzlení.

Třiačtyřicetiletý Enger osm let pracoval v internetových novinách Nettavisen. Život hlavní postavy jeho románů, novináře spolupracujícího s policií a pomáhajícího odhalit pachatele trestných činů, se prý v mnoha ohledech podobá tomu Engerovu.

"Snažil jsem se do této postavy promítnout některé své zkušenosti. V něčem se ale přece jen lišíme. Naštěstí jsem nikdy nepřišel o žádné z mých dětí. Stejně jako Henning jsem však po mnoho let pracoval jako novinář. Oba máme na tuto profesi stejný pohled a máme i některé společné zájmy. Některé scény by se klidně mohly odehrát i u nás doma. Moje žena tímhle mým přístupem není zrovna nadšená, ale postupem času se s tím smířila. Alespoň si to myslím," uvedl Enger.

Autor studuje způsob práce policie a své příběhy konzultuje s profesionály. "Snažím se chodit na místa, o kterých píšu, fotím si domy a podobně. Chci, aby moje knihy byly důvěryhodné, což je důležitá součást jejich úspěchu," řekl ČTK Enger, když přijel představit před třemi lety do Prahy Instinkt dravce.

Profesi novináře Enger opustil, protože se mu nelíbilo přílišné zaměření žurnalistiky na podle jeho názoru nedůležité věci. "Všechno se dnes točí kolem sexu, peněz a nejnovějších revolučních diet. Nechtěl jsem se zabývat příběhy, které nemají žádný význam. Možná se do redakce jednou vrátím, ale zatím to není na pořadu dne," uvedl.

Thomas Enger se narodil 21. listopadu 1973 v Oslu v rodině fyzioterapeutky a učitele jazyků. Byl učitelem tělocviku a fotbalistou. Jeho knihy vyšly ve 26 zemích světa.