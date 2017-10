Praha - V Česku začaly ve 14:00 volby do Poslanecké sněmovny. Jsou sedmé v historii samostatné České republiky. Lidé v nich rozhodnou o tom, které dvě stovky z rekordního počtu více než 7500 kandidátů získají poslanecká křesla. Zároveň předurčí, která z 31 volebních uskupení se budou podílet na sestavení budoucí vlády.

Volební místnosti budou dnes otevřeny do 22:00, v sobotu od 08:00 do 14:00, kdy hlasování v Česku skončí. Výsledky voleb se poté začnou objevovat na volebním webu. Oficiální podobu získají výsledky po pondělním projednání Státní volební komisí, a to vyhlášením ve Sbírce zákonů. V ní by se měly objevit v úterý, řekla ČTK mluvčí ministerstva vnitra Klára Pěknicová.

Mezi prvními voliči budou tradičně mnozí volební lídři. Hned po zahájení voleb chtějí hlasovat předseda hnutí ANO Andrej Babiš a bývalý prezident Václav Klaus. Během odpoledních hodin mají mít odvoleno také prezident Miloš Zeman, lídr ČSSD Lubomír Zaorálek a straničtí předsedové Petr Fiala (ODS), Vojtěch Filip (KSČM), Miroslav Kalousek (TOP 09), Pavel Belobrádek (KDU-ČSL), Petr Gazdík (STAN), Tomio Okamura (SPD), Ivan Bartoš (Piráti) nebo Matěj Stropnický (Zelení).

Lidé budou moci hlasovat v téměř 14.900 volebních místnostech v Česku i ve světě. Adresy, kde mohou odevzdat svůj hlas podle místa svého bydliště, nalezli v obálkách spolu s hlasovacími lístky. Volební místnosti se většinou nacházejí ve školách nebo jiných veřejných budovách.

Volební on-line přenos: