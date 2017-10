Praha - Více než tři měsíce před americkým vydáním vyjde v češtině thriller Žena v okně. Jeho autor vystupující pod pseudonymem A. J. Finn vzdává knihou hold slavnému Hitchcockovu filmu Okno do dvora i řadě dalších proslulých snímků. Na knihu podle Veroniky Sonnkové ze skupiny Albatros Media čekají kritici i čtenáři ve 40 zemích a společnost Fox do filmových práv už investovala milion dolarů. Exkluzivní české vydání je podle ní výsledek setkání autora s redakcí nakladatelství Motto, které jako součást Albatrosu knihu 12. října vydá.

Spisovatel se se zástupci nakladatelství setkal loni na veletrhu ve Frankfurtu a ač jeho agent nebyl úplně rád, nakonec k vydání svolil, uvedla Sonnková. Ti, kdo knihu četli, ji přirovnávají k autorce románu Zmizelá Gillian Flynnové, superlativa o ní šíří klasik žánru Stephen King. Ženu v okně označil za "jednu z těch vzácných knih, které jen těžko odložíte. Je napsána lehce a pozoruhodně. Způsob, jakým Finn vystavěl svůj originální příběh na pozadí temné filmové legendy, je nádherný a mrazivý zároveň".

A. J. Finn je pseudonym debutanta Daniela Malloryho, je milovník starých filmů, literární kritik a vysoce postavený zaměstnanec známého nakladatelství HarperCollins. V knize podle Sonnkové vytvořil napínavý a propracovaný příběh s jednou z nejzajímavějších ženských literárních hrdinek posledních let.

Je jí Anna Foxová, která žije sama ve vlastním světě. Ze svého domu nevychází, dny tráví popíjením vína, sledováním starých filmů a špehováním sousedů. Činí tak i v případě Russelových, rodiny, která se přistěhuje do domu přes ulici. Při jejím pozorování Anna zahlédne něco, co neměla, a její už tak nejistý svět se začne rozpadat a na povrch vypluje šokující tajemství. Evidentní filmový potenciál využil Scott Rudin, producent filmů Tahle země není pro starý, Grandhotel Budapešť nebo Muži, kteří nenávidí ženy a snímek podle románu by měl mít premiéru už příští rok na podzim. Kniha v USA vyjde 23. ledna 2018.