Praha - V Česku v posledních letech ubývá porodů vícerčat. Zatímco před deseti lety na tisícovku porodů připadaly dvě desítky narození dvou a více dětí naráz, předloni jich bylo 15. Stále je to ale výrazně víc, než před dvěma či třemi desetiletími. Vyplývá to z poslední demografické příručky Českého statistického úřadu.

Statistici zveřejnili údaje od roku 1950. V Česku se od té doby narodila více než tisícovka trojčat. Čtyřčata přišla na svět jedenadvacetkrát. ČR má i svá jediná paterčata, jimž je právě pět let.

Po téměř celou druhou polovinu minulého století se podíl vícerčat výrazně neměnil. Na tisícovku porodů jich připadalo mezi deseti až 12. Od poloviny 90. let číslo začalo růst. V roce 2007 pak na tisícovku porodů bylo 21 narozených vícerčat. Stejný stav byl i v roce 2009 a 2010. Pak počet postupně klesal, a to na 15 v roce 2015 a předloni.

Podle demografů za rostoucími čísly bylo rozšíření možností hormonální léčby a rozvoj center asistované reprodukce. Ve změně trendu z posledních let se pak odráží úprava legislativy. Od dubna 2012 zákon o zdravotních službách totiž změnil financování umělého oplodnění. Zdravotní pojišťovny hradí až čtyři pokusy, pokud se při prvních dvou do těla ženy zavede jen jedno vajíčko. Dál se ale hradí i tři pokusy, když se zavádí embryí víc.

V roce 2016 podle příručky přišla na svět v 1667 případech dvojčata a v deseti trojčata. ČSÚ už dřív ve svém magazínu Statistika a my uvedl, že od konce 40. let až do poloviny 90. let minulého století dvě třetiny dvojčat tvořily páry dvou hochů či dvou děvčat. Před rokem 2010 ale podíl klesl pod tři pětiny a narodily se častěji "smíšené dvojice". Podle statistiků se tak zdá, že umělé oplodnění může mít určitý vliv na pohlaví. I když podotýkají, že z údajů není možné způsob početí vyčíst, změnu poměru si jinak vysvětlit nedovedou.

Dosud nejvyšší počet porodů, při nichž se narodily naráz dvě či více dětí, evidoval statistický úřad v roce 2010. Celkem jich zaznamenal 2458. Poté vícečetných porodů začalo ubývat. V roce 2015 jich bylo 1630 a předloni 1677.

Nejvíc trojčat se v Česku narodilo v roce 1997. Tři potomky naráz přivedlo na svět tehdy 35 matek. Čtyřčata se od roku 2003 v Česku nenarodila. Čtyřikrát za jediný rok přišla naopak na svět v roce 1974. Byl to vůbec nejsilnější ročník generace takzvaných Husákových dětí ze 70. let. Do statistik se dostalo celkem 193.518 porodů.

Rodiče dvojčat a vícerčat mají od letoška vyšší rodičovskou. Do konce loňska dostávali stejně jako matka či otec jednoho dítěte. Nyní mohou vyčerpat místo 220.000 korun celkem 330.000 korun.

Rok Porody vícerčat Porody vícerčat na 1000 porodů 1950 2243 12 1970 1425 10 1990 1168 9 2000 1391 15 2001 1538 17 2002 1523 17 2003 1606 17 2004 1832 19 2005 1939 19 2006 2130 20 2007 2320 21 2008 2397 20 2009 2392 21 2010 2458 21 2011 2059 19 2012 1995 19 2013 1792 17 2014 1694 16 2015 1630 15 2016 1677 15

Zdroj: Český statistický úřad, demografická příručka