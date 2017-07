Praha - V Česku se loni utopilo nejméně lidí za uplynulých deset let. Podle údajů Českého statistického úřadu utonulo v přírodě, v bazénu nebo ve vaně 181 lidí, v roce 2006 jich bylo o 75 více. Nejvíce lidí zahynulo po pádu či skoku do rybníka, jezera nebo řeky a většina těch, kteří zemřeli ve vodě, byla středního věku, uvedl dnes ČSÚ. Nejhorším obdobím zůstávají letní prázdniny, kdy loni zemřela téměř čtvrtina všech utonulých.

Právě o dovolených a prázdninách stoupá podle odborníků nejen počet utonutí, ale i úrazů po skocích do vody. Těchto případů by podle nich bylo méně, kdyby lidé dodržovali zásady bezpečného koupání a sportování. Varují například i před koupáním na opuštěných místech, pokud je tam člověk sám.

Mezi utonulými převažují muži. Vodní záchranáři to odůvodňují i tím, že muži jsou větší hazardéři. Podle ČSÚ loni zemřelo ve vodě 143 mužů a jejich průměrný věk byl 52,6 let. Průměrný věk utopených žen, kterých bylo 38, byl o zhruba dva roky vyšší. Mezi utonulými byly i děti. "Sedmi utonulým bylo méně než 15 let. Pět z nich bylo dokonce mladších čtyř let. Počty utonulých dětí meziročně kolísají na nízkých hodnotách," uvedla Jana Křesťanová z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Z krajů nejhůře vyšel Středočeský, kde ve vodě zahynulo 22 lidí. Naopak nejméně utopených, pět, měl Liberecký kraj.

Na celkovém počtu všech zemřelých v ČR se utonutí podílí velmi málo, loni bylo příčinou 0,17 procenta všech úmrtí. "Například rakovina průdušek a plic byla příčinou úmrtí u 4,9 procenta všech zemřelých a infarkt myokardu u 4,2 procenta," uvedla k tomu předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Dodala, že v porovnání s počtem utonulých téměř čtyřikrát více lidí zemřelo například v důsledku dopravní nehody a otravy si vyžádaly dvakrát více obětí než pobyt ve vodě.

Statistika utonulých v České republice:

celkem muži ženy 2016 181 143 38 2015 214 162 52 2014 191 140 51 2013 223 161 62 2012 209 157 52 2011 220 158 62 2010 259 188 71 2009 238 185 53 2008 211 159 52 2007 229 175 54 2006 256 174 82

Zdroj: ČSÚ