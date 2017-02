Právě zveřejněno

Praha - V Česku se budou školit iráčtí diplomaté. Počítá s tím jedno ze dvou memorand, která v Praze podepsal ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) se svým iráckým protějškem Ibráhímem Džaafarím. Mluvili spolu rovněž o české podpoře Iráku v boji proti teroristické skupině Islámský stát (IS) a o českém zapojení do obnovy Iráku.

"Přestože máme v Iráku vlastní diplomatické školy, české zkušenosti budou pro nás obohacením," uvedl k memorandu Džaafarí. Druhé z memorand počítá s prohloubením spolupráce obou ministerstev.

Irácký ministr vyzdvihl dosavadní českou politickou i vojenskou podporu a pomoc své zemi včetně výměny informací. Důležitá pro vítězství iráckého režimu nad IS je podle něj jednota všech složek armády, policie i domobrany a překonání politických rozdílů.

Zaorálek zdůraznil potřebu dovést válku s IS do vítězného konce tak, aby se nezakládaly důvody pro nové msty a nenávisti a byly vytvořeny podmínky pro demokratickou postkonfliktní obnovu Iráku. Pomoc může Česko nabídnout jak v hospodářské oblasti, tak při budování moderních obranných sil Iráku. Český ministr zmínil v této souvislosti pomoc při odminování iráckého území včetně výcviku ženistů nebo projekty na obnovu domovů iráckých uprchlíků. Pomoc přislíbil dnes Džaafarímu také český premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Česko už nyní podporuje Irák v boji proti IS. V blízkovýchodní zemi působí český polní chirurgický tým a letecký poradní tým, který pomáhá s výcvikem iráckých pilotů. Česko také do Iráku dodalo munici a bitevníky L-159. Loni Praha poskytla Bagdádu finanční pomoc 38 milionů korun.

Džaafarí je prvním iráckým ministrem zahraničí, který do Česka přijel od roku 2007. V Praze se setkal s předsedou Senátu Milanem Štěchem (ČSSD). Se Zaorálkem by se měl znovu sejít v březnu ve Washingtonu na setkání koalice proti IS.