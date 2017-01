Praha - Česko se dnes probudilo do mrazivého rána. Teploty místy klesaly až pod minus třicet stupňů Celsia. Nejchladněji bylo na šumavské Rokytské slati, kde teplota podle posledního měření meteorologů klesla na minus 34,6 stupně. Teplotní rekordy platné pro 7. leden padly asi na deseti procentech stanic, které měří třicet a více let, řekl Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V následujících dvou týdnech čekají Česko delší období celodenních mrazů a srážky budou převážně sněhové. Koncem ledna by se ale mělo poněkud oteplit a sněžení přejde v déšť. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí ČHMÚ.

Velký mráz ráno panoval na šumavském Březníku, kde bylo minus 33,8 stupně Celsia, nebo na Jezerní slati, kde se teploměr zastavil až na minus 33 stupních pod nulou. Velmi chladno bylo i na Rolavě v Krušných horách, kde meteorologové naměřili minus 30,9 stupně.

"Teploty klesaly nízko i ve velkých městech. Například Olomouc měla téměř minus 21 stupňů a v Šumperku teplota klesla až na minus 25 stupňů Celsia," upozornil Tomáš.

V Plzeňském i Karlovarském kraji padly dnes ráno dlouhodobě sledované teplotní rekordy pro tento den. Největší mráz v Plzeňském kraji byl v Konstantinových Lázních na Tachovsku, a to minus 23,2 stupně Celsia.

Silný mráz v noci panoval také na východě Čech. Ze stanic, které jsou v provozu alespoň 30 let, bylo nejchladněji v Broumově na Náchodsku. Mráz tam dosáhl minus 27 stupňů, stejně jako v roce 1985. Ještě nižší teploty zaznamenaly stanice s kratší dobou činnosti; v Orlickém Záhoří na Rychnovsku bylo minus 33,2 stupně.

Teplota vzduchu v Praze dnes ráno klesala k minus 15 stupňům Celsia. Noclehárny pro lidi bez domova byly přesto obsazeny jen na 85 procent, řekl ČTK ředitel Centra sociálních služeb Tomáš Ján. Podle mluvčího pražské záchranné služby v noci sanitky nevyjížděly k žádnému případu úmrtí v důsledku podchlazení.

V Ostravě začali s příchodem silných mrazů častěji využívat služby azylových nocleháren. Jejich kapacity ale zdaleka nejsou naplněny. Volná lůžka zůstávají ve všech zařízeních.

Celodenní mrazy Česku hrozí i v následujících dvou týdnech

V následujících dvou týdnech čekají Česko delší období celodenních mrazů a srážky budou převážně sněhové. Koncem ledna by se ale mělo poněkud oteplit a sněžení přejde v déšť. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který dnes vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

"Po teplotně podprůměrném prvním lednovém týdnu předpokládáme i následující dva týdny podprůměrné," uvádějí meteorologové. Průměrná teplota vzduchu přes den se bude pohybovat kolem minus dvou, později kolem minus jednoho stupně. Noční průměry budou zhruba osm stupňů pod bodem mrazu. "V těchto dvou týdnech lze očekávat i delší období celodenních mrazů a srážky převážně sněhové," upozorňuje ČHMÚ.

Ve třetím a čtvrtém týdnu předpovědi, tedy po 23. lednu, už bude poněkud tepleji. Průměrné denní teploty se přehoupnou přes nulu a zejména v nižších polohách bude namísto sněhových vloček padat déšť.

Na srážky budou následující čtyři týdny o trochu bohatší, než bývá touto dobou zvykem. "První týden předpovědi bude pravděpodobně srážkově nadprůměrný, další tři týdny by se měly pohybovat kolem dlouhodobého průměru," upřesnili meteorologové.

Průměrná teplota v období od 9. ledna do 5. února je minus 1,5 stupně. Nechladněji bylo touto dobou v roce 1963, kdy meteorologové naměřili v průměru minus 10,8 stupně Celsia. Naopak nejtepleji bylo v roce 2007 s průměrnou teplotou plus 3,4 stupně.