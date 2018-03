Česká Lípa - Poslední dny Ježíše Krista si popatnácté připomněli v České Lípě. Pašijové hry na vodním hradě Lipý jsou už tradiční součástí velikonočního programu. Slunečné jarní počasí do areálu někdejšího gotického hradu přilákalo stovky lidí. Zaplněné nádvoří sledovalo poslední dny Ježíšova života, až k jeho ukřižování. Organizátoři si na závěr dovolili malý šprým a na kříži neskončil jen jeden Ježíš, ale všichni tři herci, kteří se v jeho roli za těch 15 let vystřídali.

Pašijové hry jsou už neodmyslitelnou součástí velikonočního programu v České Lípě, zda ale budou i příští rok, je otázkou. "Chci si dát rok pauzu, buď to někdo převezme nebo pašije nebudou. Chtěl bych připravit nové představení," řekl ČTK hlavní organizátor Petr Nárovec. Za těch 15 let se podle něj představení výrazně posunulo. "Když jsme začínali, tak třeba kostýmy byly co jsme posbírali doma, po kamarádech a známých, v současné době už máme vlastní kostýmy," dodal. Jen Kristus má každý rok nový, protože ho na něm vždycky rozervou.

Pašijové hry jsou tradiční součástí období Velikonoc. Ve středověku byla dramatická inscenace dějin utrpení Krista v pašijových hrách nejrozšířenější formou náboženského divadla. Ochotnický spolek Lípa představení připravuje zhruba od Nového roku, zkoušet se ale začalo před dvěma týdny. Víc podle Nárovce není potřeba, hru všichni znají, i když obsazení se v průběhu let mění. Letos se na něm podílelo zhruba 40 lidí, v některých letech jich bylo až 60.

"Před čtyřmi lety jsme začali používat vlastní hudbu dokonce hranou živým orchestrem, myslím, že tím jsme se posunuli mezi unikátní provedení pašijových her v České republice," řekl Nárovec. I to je podle něj jeden z důvodů, proč přicházejí nabídky i odjinud. V začátcích dostali nabídku hrát třeba na Karlově mostě v Praze. "Představení je ale náročné na stavbu, a tak jsme museli odmítnout. Stejně jako jsme museli odmítnout nabídku z Mikulova, protože je technicky náročné přesunout soubor na druhý konec republiky," dodal.

Hrad Lipý, kde se představení odehrává, je jednou z nejcennějších památek České Lípy. Postavil ho rod Ronovců někdy před rokem 1277. Hrad dobyli husité a později i Švédové. V 19. a 20. století tam byla rafinerie cukru, nakonec ho dokonce nechali odstřelit. Ještě na konci 80. let 20. století byla na místě dnešního hradu jen nesourodá směsice přístřešků a budov, pod níž by gotickou stavbu nikdo nehledal. Obnova hradu začala v roce 1992 a stála více než 50 milionů korun. Nejcennější částí je gotický most, který byl původně přístupovou cestou do hradu. Patří k nejstarším památkám svého druhu v celém Libereckém kraji.