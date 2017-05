Praha - Na Václavském náměstí v centru Prahy se dnes v podvečer opět sešly tisíce lidí na demonstraci proti ministru financí Andreji Babišovi (ANO) a prezidentu Miloši Zemanovi. Po zhruba hodinovém programu se vydala větší část demonstrantů průvodem na Pražský hrad, kam dorazili krátce po 20:30. Protestní shromáždění se konala i v dalších sedmi městech. Akce s názvem "Je to na nás! Proč? Proto!" jsou pokračováním protestů ze středy minulého týdne.

Účast na pražské demonstraci byla proti minulému týdnu slabší. K 18:30 bylo na náměstí podle organizátorů 6000 až 7000 lidí, policie nechtěla počty účastníků odhadovat. Minulý týden organizátoři s odvoláním na policejní odhad uváděli 20.000 až 30.000 protestujících.

Záznam demonstrace z Václavského náměstí:

Demonstrující podobně jako minulý týden požadovali mimo jiné zbavení vlivu hnutí ANO na ministerstvo financí a odchod Zemana z funkce. Vyjadřovali také podporu ústavní žalobě na prezidenta v případě, že by Babiše neodvolal z funkce.

Účastníci akce přišli s transparenty "Miloše do koše a Babiše taky!" nebo "Kdo sází řepku, sklízí ostudu". Někteří lidé nesli tibetské vlajky. Zeman se nyní vrací z návštěvy Číny, jejíž vojáci v roce 1950 Tibet obsadili. Řečníci se shodovali v tom, že mimořádný vliv na budoucnost Česka budou mít podzimní parlamentní a lednové prezidentské volby. Řada z nich nabádala účastníky, aby přesvědčili své blízké, aby Babiše, jeho hnutí ANO a Zemana nevolili.

Po skončení programu se velká část demonstrantů vydala přes Staroměstské náměstí a Mánesův most kolem ministerstva financí k Pražskému hradu. Cestou skandovali hesla "Zemana tu nechceme", "Zůstaň v Číně, nebo "Kdo lže, ten krade". U budovy ministerstva v Letenské ulici dav hlasitě bučel, pískal a cinkal klíči. K Hradu došli lidé zhruba po hodině pochodu. Na Hradčanském náměstí zazpívali státní hymnu. Poté organizátoři akci oficiálně ukončili. Lidé ale dál skandovali "Zemane, odejdi" a "Je to na nás". Většina z nich se rozešla až před 21:00.

Dnešní oznámení premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), že souhlasí s kandidátem hnutí ANO na funkci ministra financí, poslancem Ivanem Pilným (ANO), podle organizátorky protestů Šárky Fialové odporuje cílům demonstrací. "Nemile nás to překvapilo vzhledem k tomu, že podpora veřejnosti byla docela velká. Doufali jsme, že premiér udrží kurz, který nabral. Teď udělal úplný opak," řekla Fialová ČTK.

O případné formě dalších protestů chtějí podle ní organizátoři nechat rozhodnout své sympatizanty, například prostřednictvím sociálních sítí. "Jsme teď rozhodnuti, nechat na lidech, aby se vyjádřili, jestli mají pocit, že to má smysl, nebo jestli se chtějí soustředit na něco jiného," dodala.

Na Václavském náměstí dnes také sbírali podpisy potřebné pro kandidaturu na prezidenta Zemanovi protikandidáti pro blížící se volby. Svůj stánek měli na náměstí podnikatel a textař Michal Horáček, lékař a aktivista Marek Hilšer a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš.

Demonstrace se dnes opakovali také v Brně, Liberci, Olomouci a Českých Budějovicích. Nově se přidal Hradec Králové, Ostrava a Uherské Hradiště.

Prezident Zeman minulý týden řekl, že už zažil víc demonstrací proti sobě a všechny protesty časem vymizely. "Stejně tak se nebude za měsíc nebo dva mluvit ani o těchto demonstracích," uvedl před týdnem. Protestující označil za "kraválisty". Doplnil ale, že na druhou stranu mají "svaté právo demonstrovat".

Proti Zemanovi a Babišovi opět protesty i v krajích, účast nižší

Stovky lidí se dnes sešly v několika krajských městech na demonstracích proti prezidentu Miloše Zemanovi a ministru financí, předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi. Účast je zřejmě slabší než při obdobných shromážděních před týdnem, kdy třeba v Brně přišly asi 4000 lidí. Dnes se tam sešlo podle mluvčího brněnské policie Pavla Švába odhadem do 1000 lidí. Nejhojnější účast je opět v Praze, k 18:30 bylo na Václavském náměstí podle organizátorů 6000 až 7000 lidí.

Demonstrace ve všech městech mají opět název s názvem Proč? Proto! Protest je v podstatě reakcí na Babišův inzerát v celostátních denících z předminulého týdne, v němž ministr tvrdil, že se ho chtějí vládní partneři zbavit. Inzerát byl uveden titulkem Proč? a Babiš na něm byl vyobrazen s přelepenými ústy. O Babišův odchod z vlády usiluje premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) zejména kvůli nejasnostem kolem Babišova podnikání. Babiš obvinění na svou adresu odmítá, označuje je za kampaň. Prezident Zeman zatím premiérově návrhu na Babišovo odvolání nevyhověl. Dnes se ale Sobotka a Babiš shodli na kandidátovi, který by měl Babiše v čele ministerstva financí nahradit. Má to být předseda sněmovního hospodářského výboru Ivan Pilný (ANO), někdejší šéf české pobočky Microsoftu

V Brně dnes někteří lidé opět přišli vybaveni transparenty s různými hesly, například "Bylo by skvělé mít prezidenta, který respektuje ústavu a ví, co říká", "Učím své děti, že lhát se nemá. Co učíte své děti Vy, Andreji?". K vidění byl ale i nápis "Stydím se za svého prezidenta" nebo "Jsme občané ČR, ne zaměstnanci Agrofertu." Mezi lidmi byl i muž s maskou Zemana a transparentem "Ústava je mi putna." Před davem vystoupilo několik řečníků, kteří se kritizovali jak prezidenta za jeho otálení s odvoláním Babiše, tak ministra financí.

Zhruba stovka lidí dnes dorazila do centra Olomouce. Někteří účastníci drželi v rukou transparenty, například s nápisy "Pravda není žádná kampaň" či "Hanba". Lidé ve svých projevech dávali najevo svůj nesouhlas s politikou i výroky prezidenta a ministra financí. Mezi účastníky demonstrace byl náměstek primátora Aleš Jakubec (TOP 09) či bývalý hejtman Oto Košta, který po svém odvolání vystoupil z ANO.

Na Masarykově náměstí v centru Hradce Králové se na shromáždění, které pořádají občanští aktivisté, sešlo podle některých odhadů kolem osmi set lidí. Na transparentech byl například nápis "Nesměju se hradním bonmotům a neberu si účtenky EET" nebo "Pryč s koblihářem". "Moc jsem se bál, že vám to bude jedno, že nepřijdete, ale děkuju, že společně pošleme zprávu, že to Hradci Králové není jedno," řekl jeden z organizátorů hradecké demonstrace Pavel Vrbický.

Nevelkou účast měla ostravská demonstrace. Na centrální Masarykovo náměstí přišla podle policie zhruba stovka protestujících, mezi nimi i někteří regionální politici. Ve čtvrtek se ale v moravskoslezské metropoli koná další protestní akce nazvaná Demokracie nepočká.

Zhruba dvě stovky lidí se shromáždily na náměstí v Českých Budějovicích. V porovnání se stejnou akcí před týdnem byla účast nepatrně nižší. Řečníci, kteří se na pódiu vystřídali, nabádali lidi, aby více chodili k volbám a aktivněji se zapojili do politického života.

Před radnicí v Liberci se v podvečer sešlo kolem 200 lidí, aby vyjádřili nespokojenost s politickou situací v zemi, vystupováním prezidenta a prací Andreje Babiše. Neptunovu kašnu ozdobily vlajky Tibetu, ČR a EU. "Jsme znepokojeni vývojem a směřováním České republiky," zaznívalo ve vystoupeních řečníků prokládaných písněmi Karla Kryla. Průběh byl klidný.

Lidé se dnes sešli také v Uherském Hradišti. Na akci zorganizovanou studenty přišlo zhruba 200 lidí.