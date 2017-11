Olomouc - V centru Olomouce již stojí vánoční strom, dvanáctimetrový smrk byl dnes pokácen v Postřelmově na Šumpersku a odtud dovezen do centra města. Kácení i převoz mohutného stromu bylo podle organizátorů akce bez problémů, na Horní náměstí se smrk dostal před polednem. Nyní strom čeká zdobení 18.000 LED světly, zdobit jej bude také 240 zlatých a stříbrných koulí. Slavnostně se rozsvítí 23. listopadu.

Kamion přivezl olomoucký vánoční strom Pavelčákovou ulicí. Letošní dominantu Vánoc mohli lidé sledovat při jejím putování do centra města v Pražské, Foerstrově, Wolkerově či Havlíčkově ulici. "Převoz stromu byl naprosto bezproblémový, nemuseli jsme po cestě odstraňovat žádné překážky. Letos je vánoční strom o něco menší než v předchozích letech, loni měřil 16 nebo 17 metrů," řekl ČTK vedoucí městského odboru vnějších vztahů a informací Bohumil Šíp.

Smrk je starý zhruba 55 let a vysoký 12 metrů. Dosud stál v Postřelmově ve Vyhnálovské ulici. "Když jsem ho v mládí sázela, neuvědomila jsem si, že to bylo mezi elektrickým vedením a byl by to jednou problém. Proto jsem se rozhodla strom darovat městu Olomouc. Trochu je mi to líto, že už tady není, ale dokud žiju, aspoň udělám někomu radost. Na jeho rozsvícení v centru Olomouce se určitě přijedu podívat," řekla dnes ČTK majitelka stromu, osmasedmdesátiletá Mária Kloučková.

Zástupci olomoucké radnice letošní vánoční strom vybírali z 21 nabídek. "Zhruba polovina byla z Olomouce, další z blízkých obcí, jako je Grygov, Dolany, Velký Týnec či Nenakonice. Ale také například dvě nabídky jsme měli z Prostějova, ze Všechovic, Loučné nad Desnou nebo nejdále u hranic s Polskem v Supíkovicích," řekla ČTK mluvčí radnice Radka Štědrá.

Vybrány vánoční stromy mají také ostatní města v Olomouckém kraji. Například do Šumperka poputuje z přilehlé obce Chromeč. V Jeseníku půjde přibližně o 11 metrů vysoký smrk, který roste na pozemku města. "Jeho výběr ovlivnil fakt, že nejpozději do dvou let by musel být pokácen, neboť už částečně zasahuje do komunikace města," uvedl mluvčí radnice Richard Kapustka. Vánoční strom pro Prostějov je od soukromých dárců z obce Brodek u Konice.