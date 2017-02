Los Angeles - Vyhlašování výsledků cen Americké filmové akademie - známých a vysoce ceněných Oscarů - se samozřejmě točí především kolem nejlepších filmů a hereckých výkonů. Ovšem neméně důležitou roli hraje i to, v čem se herecké hvězdy předvedou na červeném koberci, kde mají zřídkavou šanci prezentovat se samy za sebe a nikoli rolí, kterou hrají. Šaty, které si na sebe oblečou, se tak mohou stát předmětem obdivu (a v horším případě posměchu) během následujících měsíců a dokonce i let.

Kdo se tedy v letošním roce chopil šance zapsat se do paměti coby nejlépe oblečená celebrita? Čím překvapili muži? A kdo si donesl nejroztomilejší rekvizitu?

Mezi herečky, jejichž příchod na slavnostní předávání Oscarů byl sledován s největší pozorností, patří hvězda muzikálu La La Land Emma Stoneová. A očekávání rozhodně nezklamala. Její zlatá róba z dílny Givenchy připomínala sošku Oscara a třásně na rovné sukni šatů odkazovaly na 20. léta 20. století, což Stoneová podtrhla výrazně červenou rtěnkou a doladila šperky od Tiffanyho.

Ovšem ještě o něco víc pozornosti vzbudila Ruth Neggaová, která se v této sezóně udělování filmových cen stala doslova miláčkem módního světa. Na předávání Oscarů ohromila diváky v jasně červených šatech od Valentina s dlouhými rukávy a krajkovým stojáčkem.

Pokud by se udělovala cena za nejobjemnější róbu, nepochybně by ji letos získala Janelle Monaeová v černých tylových šatech od Elieho Saaba, které byly nepřehlédnutelné s rokokově vyklenutými boky a ozdůbkami od ptáčků, přes peříčka a flitry až po korálky a krystalky. A zatímco pohledy mužů nejspíš přitahoval především poloprůhledný živůtek, praktičtější ženy si kladly otázku, zda si v tak rozložitých šatech vůbec dokáže sednout.

Značná pozornost se upírala také k tomu, co si nakonec oblékne Meryl Streepová, která se ještě před udělováním Oscarů dostala do roztržky s módním návrhářem Karlem Lagerfeldem. Streepová se na červeném koberci objevila v temně modrých saténových šatech od Elieho Saaba. Šaty se spadlými rameny zdobené na živůtku jemnými korálky doplňovaly vespod úzké kalhoty ke kotníkům.

V sobotu Streepová Lagerfelda obvinila, že jí "zničil letošní Oscary", když ji lživě obvinil, že se rozhodla neobléct si šaty značky Chanel, protože "může dostat zaplaceno za to, že si vezme šaty od jiného návrháře". Lagerfeld se jí za to později omluvil, ale Streepové se omluva nezdála dost upřímná.

Zatímco ženy mají nepřebernou řadu možností, co si obléct na červený koberec, většina mužů sáhne po osvědčené klasice v podobě černého obleku. Letos se ale hned několik herců rozhodlo vyčlenit z davu - například Dwayne Johnson, který černé kalhoty doplnil modrým sametovým sakem. Na odlišný styl vsadil také David Oyelowo, který černé kalhoty doplnil bílým sakem s černými klopami.

Značnou pozornost vzbudil také Ryan Gosling, který klasický černý oblek doplnil košilí s volánky - a podle reakcí uživatelů sociálních sítí to nebyla nejšťastnější volba. První vtipné poznámky ve stylu: "To je košile, nebo se ráno postříkal šlehačkou ve spreji a nevšiml si toho?", už visí na internetu.

Někdy to ani nemusí být šaty, co vzbudí při defilé na červeném koberci největší pozornost. V letošním roce se to podařilo například herečce Charlize Theronové, která si oblékla černo-lesklou róbu od Diora - ovšem zcela ji zastínily náušnice značky Chopard.

Ovšem cenu za nejroztomilejší doplněk na červeném koberci si zaslouží Jackie Chan, který si s sebou vzal dvě plyšové pandy. A zatímco sám si oblékl konzervativní černý oblek, jeho pandí doprovod měl oblečená žlutá sáčka a stříbrné botičky se znakem dětského fondu UNICEF.

Reportérům Chan vysvětlil, že je pandím velvyslancem a v Číně je kmotrem dvou pand. Plyšové pandy s sebou zatím nosí všude, nechává se s nimi fotit - a časem je možná vydraží na charitu, dodal Chan, který v loňském roce obdržel čestného Oscara.