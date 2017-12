Praha - Čechy zasáhlo dnes odpoledne silné sněžení a hrozí tvorba náledí. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Varování před náledím a zmrazky platí pro západní polovinu republiky až do pondělního rána.

Výstrahu před náledím vydal ústav pro Prahu a Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký, Liberecký a Ústecký kraj, a to pro níže položené oblasti - do 500 metrů nadmořské výšky. Sníh, který dnes napadl, totiž sice odtává, ale při poklesu teplot večer a v noci pravděpodobně zmrzne a vytvoří náledí. Budou tak kluzké silnice i chodníky, takže by měli být řidiči a chodci opatrní.

Silné sněžení podle meteorologů v uplynulých hodinách postupovalo přes severní polovinu Čech a pokračoval pak dál k jihu. Sníh zkomplikoval dopravu i na dálnicích nebo fungování pražské MHD, kde byl během odpoledne zhruba na hodinu a půl v některých ulicích omezen, nebo i zastaven provoz autobusových linek.