Praha - Západní polovinu Česka v úterý zasáhnou tropické teploty i bouřky. V nižších a středních polohách Čech v tento den vystoupají teploty nad 30 stupňů Celsia, odpoledne a večer se pak s příchodem studené fronty mohou ojediněle objevit silné bouřky s krupobitím, nárazovým větrem a přívalovým deštěm, sdělil dnes ČTK Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

"Ze západní do střední Evropy bude postupovat studená fronta. Před ní k nám vrcholí příliv velmi teplého vzduchu od jihozápadu," uvedli meteorologové. Současně upozornili na to, že v Česku je i extrémně podprůměrný stav celkového množství ozonu, a tím i vysoký UV index.

Lidé by se měli podle meteorologů tedy snažit předejít přehřátí a dehydrataci organismu tím, že omezí fyzickou zátěž, nebudou pobývat na slunci zejména přes poledne a odpoledne a budou pít neslazené nealkoholické nápoje bez kofeinu. Velmi nebezpečné je nechávat děti i zvířata na přímém slunci, zejména ve stojících autech. V případě, že se lidé pobytu na slunci nevyhnou, neměli by zapomínat na ochranné prostředky jako krémy s vysokým UV filtrem, sluneční brýle a pokrývku hlavy. Horko může způsobit zdravotní potíže hlavně malým dětem, seniorům a nemocným lidem, varovali odborníci.

V souvislosti s očekávanými bouřkami zmínili možnost ojedinělého zatopení níže položených míst a sklepů a nebezpečí úrazu předměty, které se uvolní ve větru. Hrozí i zásah bleskem.

Do pražských ulic vyjely kvůli vysokým teplotám kropicí vozy

Pražská Technická správa komunikací (TSK) dnes vyslala kvůli vysokým teplotám do ulic hlavního města kropicí vozy. ČTK to sdělila mluvčí TSK Barbora Lišková. První cisterny s vodou vyjely do ulic v 11:00 a zřejmě vyjedou i v úterý. Kropení a mlžení je součástí každoroční letní údržby komunikací.

Vozy TSK projedou čtyři takzvaná kola, kdy má každý z nich vybránu svou trasu. Kropit se bude v městských částech 1 až 15. Konkrétní lokality vybírá příslušná radnice společně s oblastní správou TSK.

"Kdy mají vozy vyjet, není přesně stanoveno, ale dle našich interních zásad objednáváme kropení - mlžení, pokud teploty přesahují minimálně tři dny po sobě 25 stupňů Celsia nebo nás požádá Hygienická stanice hlavního města Prahy, protože je zvýšená koncentrace přízemního ozónu a vysoká prašnost," uvedla Lišková.

Podle mluvčí by se mělo kropení vzhledem k předpovědi počasí opakovat rovněž v úterý. "V případě změny počasí a deště budou kropení - mlžení v dané lokalitě okamžitě ukončeny," dodala Lišková.