Cannes (Francie) - Projekcí nového filmu francouzského režiséra Arnauda Desplechina Les fantômes d'Ismaël (Ismaelovi duchové) začne ve středu jubilejní 70. ročník mezinárodního filmového festivalu v Cannes. Do hlavní soutěžní sekce letos bylo vybráno 18 snímků. Role předsedy poroty hlavní sekce se ujme španělský filmař Pedro Almodóvar.

Odhaduje se, že během filmové přehlídky se počet obyvatel středomořského letoviska ztrojnásobí na 200.000 osob.

Zahajovací ceremonii bude moderovat italská herečka Monica Bellucciová. Vůbec první filmový festival v Cannes přitom zahájil tehdejší francouzský ministr obchodu a průmyslu podle agentury AFP přeřeknutím. V září 1946 před shromážděným davem prohlásil: "Tímto považuji první festival zemědělství... v Cannes... za zahájený."

Letos ještě před zahájením festivalu vyvolal kontroverzi oficiální plakát. Mladičké Claudii Cardinalové na fotografii z roku 1959 autoři plakátu zeštíhlili stehna.

Otázky vyvolává i výběr dvou filmů z produkce Netflixu do hlavní soutěže, které tato americká streamovací služba ovšem odmítá uvést ve Francii do kin. Festival se je rozhodl v soutěži nechat, třebaže ve Francii od sebe musí zpřístupnění snímku přes internet a jeho uvedení do kin dělit tři roky. V soutěži má jeden snímek i streamovací služba Amazon, ale ta jej do kin pouští.

Mezi filmy hlavní soutěžní sekce je zastoupen například Happy End Rakušana Michaela Hanekeho, který získal Zlatou palmu již v letech 2009 a 2012. Soupeřit s ním bude snímek Oklamaný americké režisérky Sofie Coppolové či francouzský film Rodin od Jacquesa Doillona. Film Carne y Arena (Maso a písek) zase renomovaný mexický režisér Alejandro Gonzáles I?árritu umístil do virtuální reality.

Tradičně silné zastoupení má francouzská kinematografie - vedle Doillonova snímku byly do hlavní soutěže zařazeny snímky Françoise Ozona, Michela Hazanaviciuse a Robina Campilla. Vedle dvou jihokorejských snímků se v hlavní soutěži objeví i po jednom filmu z Ruska a Ukrajiny. Z anglofonní oblasti jsou kromě Coppolové zastoupeni režiséři Josh Safdie, Lynne Ramsayová, Todd Haynes a Noah Baumbach.

Řecký režisér Jorgos Lanthimos představí pokračování snímku Humr, který před dvěma lety dostal v Cannes cenu poroty. Film Maďara Kornéla Mudruczóa se inspiruje imigrační krizí. Výběr uzavírá snímek japonské režisérky Naomi Kawaseové.

Porotě bude letos předsedat jako první španělský filmař Pedro Almodóvar, který sám Zlatou palmu dosud nezískal. Spolu s ním v devítičlenné porotě zasedne mimo jiné americký herec Will Smith, režisér Pak Čchan-wuk z Jižní Koreje, jenž na sebe loni upoutal pozornost filmem Komorná, a také jeho italský kolega Paolo Sorrentino, autor Velké nádhery či Mládí.

Do hlavního výběru nebyl zařazen žádný český film, ovšem mezi 16 filmy v sekci Un certain regard je debut OUT studenta pražské FAMU György Kristófa natočený ve slovensko-maďarsko-české koprodukci. V porotě této sekce zasedne i umělecký ředitel MFF v Karlových Varech Karel Och. Pro pořadatele karlovarského festivalu je prestižní přehlídka filmů v Cannes referenční událostí a řada filmů z tamního programu bývá o několik týdnů později uvedena i v Karlových Varech.

Mimo soutěž představí svůj nový dokument například legenda francouzské filmové nové vlny Agn?s Vardová, se svým posledním filmem do Cannes přijede i Roman Polanski.

Z herců se po červeném koberci letos v Cannes projdou například Nicole Kidmanová, Julianne Mooreová, Jessica Chastainová, Tilda Swintonová, Joaquin Phoenix či Colin Farrell. Z francouzských herců se na přehlídce objeví Jean-Louis Trintignant, Vincent Lindon či Isabelle Huppertová.

Festival doprovází zostřená bezpečnostní opatření. Po klíčových veřejných místech města, například na promenádě Croisette, bylo rozmístěno 300 gigantických květináčů, nikoli na ozdobu, ale jako ochranný val před případným útokem vozem. Loni v červenci zde při teroristickém útoku za použití nákladního vozu zahynuly desítky lidí.