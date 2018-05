Cannes (Francie) - V jihofrancouzském letovisku Cannes dnes večer začal 71. ročník slavného filmového festivalu. Přehlídku oficiálně zahájili americký režisér Martin Scorsese a předsedkyně poroty, australská herečka Cate Blanchettová. V oblíbeném kině na pláži nedaleko festivalového paláce dnes pořadatelé jako poctu zesnulému režisérovi Miloši Formanovi připravili promítání jeho snímku Hoří, má panenko.

"Sedmdesátý první ročník festivalu v Cannes by nemohl začít bez pocty Miloši Formanovi, který zemřel letos 13. dubna. Český filmař zůstane navždy součástí historie Cannes," uvedli dnes pořadatelé na festivalovém webu. Připomněli, že Forman v roce 1971 získal na přehlídce zvláštní cenu poroty za snímek Taking Off a jeho filmy byly několikrát zastoupeny v různých soutěžních sekcích.

V Cannes se představí 21 soutěžních filmů, z nichž ten nejúspěšnější získá 19. května hlavní cenu - Zlatou palmu. Zahajovacím snímkem přehlídky byl dnes psychologický thriller Todos lo saben (Všichni to vědí). Nový film íránského režiséra Asghara Farhádího se natáčel ve Španělsku.

Přehlídka je letos pod drobnohledem médií také v souvislosti s úsilím o rovnoprávnost pohlaví a s kampaní proti sexuálnímu obtěžování MeToo. Festival býval oblíbeným místem zdiskreditovaného hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina, kterého desítky žen obvinily ze sexuálních útoků. Jedno ze znásilnění, z nichž je Weinstein obviňován, se stalo právě v Cannes.

Předsedkyně poroty Cate Blachettová dnes ale novinářům na tiskové konferenci před zahájením přehlídky řekla, že kampaň MeToo nebude mít na rozhodování o vítězi žádný vliv. Na dotaz ohledně skutečnosti, že z 21 snímků usilujících o Zlatou palmu jen tři režírovaly ženy, herečka odpověděla: "Nejsou tam díky svému pohlaví, ale díky kvalitě své práce." Dodala, že v budoucnu by v hlavní soutěži ráda viděla více žen a že doufá, že tomu tak bude. V historii Cannes zatím získala hlavní cenu jen jedna žena - Jane Campionová v roce 1993 za svůj nejúspěšnější film Piano.

Kromě filmů samých letos přitahují pozornost také turbulence, které festival a filmový svět provázejí. Z Cannes byla vykázána internetová televize Netflix a bylo zakázáno pořizování autoportrétů selfies. Čeká se na rozhodnutí soudu o tom, zda bude moci být na závěr přehlídky uveden dlouho očekávaný snímek Muž, který zabil Dona Quijota od bývalého člena komediální skupiny Monty Python Terryho Gilliama; jeho promítání komplikuje spor o vlastnická práva. Server Nice-Matin dnes informoval, že sedmasedmdesátiletý filmař utrpěl o víkendu v Londýně cévní mozkovou příhodu, a jeho účast v Cannes je tak nejistá.

Mezi těmi, kdo se letos utkají o festivalovou cenu, je několik veteránů filmového světa včetně francouzsko-švýcarského režiséra Jeana-Luka Godarda či Američana Spikea Lee, který s filmem Black Klansman slaví návrat do Cannes 27 let poté, co tam uvedl Horečku džungle.

Filmový festival v Cannes uvede také několik filmů, na kterých se podíleli čeští tvůrci. Promítán bude například digitálně zrestaurovaný snímek Jana Němce Démanty noci.