Porota filmového festivalu v Cannes. Zleva Paolo Sorrentino, Will Smith, prezident Pedro Almodóvar, Park Chan-Wook a Gabriel Yared. ČTK/AP/Arthur Mola

Cannes (Francie) - Ve francouzském letovisku Cannes dnes začal jubilejní 70. ročník slavného filmového festivalu. Přehlídku oficiálně zahájili francouzsko-americká herečka Lily-Rose Deppová a íránský režisér Asghar Farhádí. Zahajovacím snímkem je večer nový film francouzského režiséra Arnauda Desplechina Les fantômes d'Ismaël (Ismaelovi duchové).

Devatenáctiletá Lily-Rose Deppová, dcera hollywoodského herce Johnnyho Deppa a francouzské zpěvačky a herečky Vanessy Paradisové, byla podle agentury AFP vybrána jako "symbol mládí". Farhádí zase představuje angažovaný film. Filmař si v únoru nejel do USA pro Oscara za snímek Klient, aby dal najevo nesouhlas s imigrační politikou prezidenta Donalda Trumpa.

Do hlavní soutěžní sekce bylo letos vybráno 19 snímků. Do čela poroty usedl španělský filmař Pedro Almodóvar. Členy jury jsou mimo jiné americký herec Will Smith nebo italský režisér Paolo Sorrentino.

Úvod festivalu poznamenal pokračující spor kolem streamovací služby Netflix, která má v hlavní soutěži dva snímky. Ve Francii je ale tento americký gigant odmítá uvést do kin. Almodóvar dnes před novináři přečetl dlouhé prohlášení, v němž tuto situaci označil za paradoxní. "Osobně si nedovedu představit, že by (hlavní) Zlatou palmu nebo jinou cenu dostal film, který veřejnost nebude moci vidět v kinosálech," uvedl.

Mezi soutěžními filmy je zastoupen například Happy End Rakušana Michaela Hanekeho, který získal Zlatou palmu již v letech 2009 a 2012. Soupeřit s ním bude mimo jiné snímek Oklamaný americké režisérky Sofie Coppolové či francouzský film Rodin od Jacquesa Doillona.

Mezi 16 snímků v sekci Un certain regard byl nominován i debut studenta pražské FAMU Györgye Kristófa natočený ve slovensko-maďarsko-české koprodukci. V porotě této sekce zasedne i umělecký ředitel MFF v Karlových Varech Karel Och.

Z herců se po červeném koberci tento rok v Cannes projdou například Nicole Kidmanová, Julianne Mooreová a Tilda Swintonová. Z těch francouzských se na přehlídce objeví Jean-Louis Trintignant, Vincent Lindon či Isabelle Huppertová.