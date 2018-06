Český Krumlov - Na chybějící normální život v centrech turisticky populárních měst se zaměřila umělkyně Kateřina Šedá v projektu UNES-CO, který začal v Českém Krumlově. Zaměstnala brigádníky, aby v ulicích provádějí činnosti každodenního života. Přímý přenos z Krumlova se ode dneška přenáší do česko-slovenského pavilonu na benátském bienále architektury, kde Šedá vytvořila sídlo fiktivní firmy UNES-CO.

Projekt Kateřiny Šedé poukazuje na to, jak se centra turisticky atraktivních měst přizpůsobují turistům, což v nich často komplikuje nebo znemožňuje normální život. Ode dneška do srpna bude 15 dvojic a rodin, z nichž pět nastupuje dnes, bydlet v centru Krumlova a vykonávat tady obyčejné úkony - procházet se s kočárkem nebo větrat peřiny v oknech.

"Domy, ve kterých nikdo nežije. Obchody, které nikdo nepotřebuje. Ulice, kde se lidé nepotkávají, ale vzájemně vyhýbají. Taková může být charakteristika sociálně vyloučených lokalit, ale i nejkrásnějších měst světa zapsaných na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Tyto podobnosti a shody diametrálně odlišných míst mě inspirovaly k projektu, který upozorňuje na problémy související s nárůstem turismu," uvedla Šedá.

Město s 12.000 obyvateli navštíví ročně asi dva miliony turistů. V domech, kde se dřív bydlelo, jsou dnes podle Šedé hotely, restaurace nebo prodejny suvenýrů. Zkusí tento trend zvrátit a ukázat řešení. Rodiny zkusí ve městě normálně žít. "Starat se o děti, pracovat, bavit se, nakupovat, sportovat," popsala Šedá. Pomáhat jim budou další brigádníci, většinou místní. Lidé zapojení do projektu jsou z Krumlova i různých koutů republiky, aby jejich pohledy na věc byly různorodé. Pohybovat se budou na Latránu, náměstí a v Široké ulici.

Zapojila se například šestatřicetiletá krumlovská učitelka Věra Čarková, která je na mateřské dovolené s desetiměsíční dcerou Kateřinou. Dnes uspí dceru, bude číst noviny. "A budeme si čutat se synem před domem s kopačákem," řekla ČTK Čarková, jež chce syna také naučit jezdit na kole.

V bytě v Široké ulici bude žít měsíc, s dcerou, manželem policistou a pětiletým synem. Vyrůstala poblíž v Rybářské ulici, kde žije její sedmdesátiletý otec. "Jsem celá po něm. On vymýšlí různé bejkárny a já to mám taky ráda, tak tenhle umělecký projekt podpořím. Manžela jsem nakazila, šel do toho se mnou. Žiju v paneláku, bude to velká změna. Zaujalo mě to tím, jaký bude výsledek: jestli nás tady turismus opravdu tak válcuje, nebo jestli se s tím dá něco dělat," řekla Čarková.

Rodiny přijedou jak ze vzdálenosti 300 až 400 kilometrů, tak z okolí. Z měst i vesnic, zapojí se i místní, s nimiž Šedá vedla rozhovory. "Každý by měl večer aspoň jednou větou, fotografií, odkazem reflektovat to, co prožil, může to být i velká kritika," řekla dnes ČTK ředitelka Egon Schiele Art Centra Hana Jirmusová Lazarowitz, jež se na projektu podílí.

Šedá je držitelka Ceny Chalupeckého. Mezi její dřívější projekty patřil třeba převoz obyvatel moravské vesnice do Londýna. Ve svých sociálních projektech pracuje s celými komunitami, mapovala i brněnský "bronx". Pro svůj další projekt chystá pro 1918 osamělých lidí "největší československé rande".