Český Krumlov - V Českém Krumlově budou od 25. června pokračovat záchranné práce na Barevné skále. Její část je stále v havarijním stavu a je potřeba ji odstranit. Firma Strix pro Lesy ČR, jimž skála patří, zatím odlomila 900 tun, protože podle statika hrozilo, že se část masivu zřítí. Firma odláme dalších 400 tun. Náklady budou kolem tří milionů Kč, za první etapu prací zaplatily Lesy ČR 5,9 milionu Kč. Práce potrvají do poloviny července. ČTK to dnes řekli ředitel krajského ředitelství Lesů ČR České Budějovice Radek Pomije, znalec Jiří Růžička, který skálu prohlédl a zkontroloval, a ředitel firmy Strix Dušan Dufka.

Státní plavební správa kvůli rizikovému stavu skály omezila provoz na Vltavě. Povodí Vltavy zahradilo propust pod skálou pomocí trámů, před jez, který se sjíždět nesmí, umístilo síť. Vodáci projedou pod skalou jen do pěti metrů od levého břehu. Lodě přenášejí po levém břehu, někteří jez sjíždějí přes korunu. Loni splulo Vltavu podle odhadů 250.000 lidí.

"Byl to havarijní stav a havarijní stav pořád zůstává. Nehrozí teď už zřícení 1000 kubíků, ale 400 kubíků. Pořád jsou tam místa, která je třeba odlámat a odtěžit, a když ne, tak spadnou samy. Skála jako celek byla velice špatná. Vrcholová část do hloubky čtyř, pěti metrů je silně rozvolněná, ta zlobí. Většina nebezpečných partií se odstranila, ale pořád jsou v tom celku bloky, které hrozí zřícením," řekl Růžička.

Znalec doporučil, aby se skála sanovala okamžitě. Některé bloky se podle něj musí přikotvit, jiné vyspárovat, místy je třeba dát sítě, aby na několik desítek let přestala být skála riziková. Na to, že je skála značně zvětralá, upozornil již začátkem června Dufka. Dnes řekl, že další záchranné práce začnou v pondělí 25. června.

"Práce budou pokračovat dál, protože se objevil další havarijní stav, který se předtím nepředpokládal, respektive nebyl vůbec vidět. Po odstranění těch zhruba 900 tun kamení je teď doporučeno, aby se pokračovalo dále zhruba polovičkou. Prakticky bychom to chtěli zahájit už příští týden, abychom co nejméně omezili turistickou sezonu," řekl Pomije. Práce by měly trvat do poloviny července, náklady budou asi poloviční než při první etapě.