Přípravný zápas hokejistů do 20 let: ČR - Švýcarsko, 18. července v Brně. Hráči České republiky se radují z gólu. Zleva Filip Král, Ostap Safin, Albert Machala, Petr Kodýtek a Dalimil Mikyska. ČTK/Šálek Václav

Buffalo - V hale Buffala Sabres dnes začne mistrovství světa hokejistů do 20 let, na kterém se bude český tým snažit ukončit letité čekání na medaili. Naposledy se juniorští reprezentanti mezi nejlepší trojici probojovali v roce 2005 v Grand Forks. Od té doby ale nikdy nepostoupili ani do semifinále, šestkrát za sebou prohráli ve čtvrtfinále.

Mezi hlavní medailové aspiranty však Češi v USA patřit nebudou. Zlaté medaile obhajují domácí Američané a za jejich největší konkurenty jsou považováni Kanaďané, ale i Švédsko nebo Rusko. Právě s Ruskem čeští junioři od 18:00 turnaj zahájí.

"To, že hrajeme s jedním z favoritů hned na začátku, může být výhoda. Samozřejmě, že by se mi líbilo, kdybychom Rusko zaskočili," řekl trenér Filip Pešán. Jeho svěřenci se po sborné utkají se Švédskem, Běloruskem a Švýcarskem, do čtvrtfinále postoupí čtyři z pěti týmů.