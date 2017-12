Ilustrační foto - Kanadští hokejisté Boris Katchouk (vlevo) a Robert Thomas se snaží připravit o puk Jakuba Lauka z ČR v přípravě před mistrovstvím světa do 20 let.

Ilustrační foto - Kanadští hokejisté Boris Katchouk (vlevo) a Robert Thomas se snaží připravit o puk Jakuba Lauka z ČR v přípravě před mistrovstvím světa do 20 let. ČTK/AP/Geoff Robins

Praha - V hale Buffala Sabres bude v úterý 26. prosince zahájeno mistrovství světa hokejistů do 20 let, na kterém se bude český tým snažit ukončit letité čekání na medaili. Naposledy se juniorští reprezentanti mezi trojici nejlepších týmů probojovali v roce 2005 v Grand Forks. Od té doby ale nikdy nepostoupili ani do semifinále, šestkrát za sebou prohráli ve čtvrtfinále.

Mezi hlavní medailové aspiranty však Češi v USA patřit nebudou. Zlaté medaile obhajují domácí Američané a za jejich největší konkurenty jsou považováni Kanaďané, ale i Rusko nebo Švédsko.

"Vím, že nebude lehké už jen postoupit ze skupiny, ale zároveň strašně toužím po tom udělat výsledek a medaili. Když se nám potká forma s týmovou chemií, tak jsem přesvědčený, že můžeme mít vnitřní sílu takovou, která nás může k medaili dovést," uvedl trenér Filip Pešán před odletem týmu do zámoří.

Češi mají za sebou nevydařený přípravný zápas s Kanadou, ve kterém utrpěli debakl 0:9. V noci na sobotu je čeká generálka proti Finsku, do které by již měly zasáhnout i opory českého výběru. Proti Kanadě totiž nehráli obránci Libor Hájek a Jakub Galvas a útočníci Martin Nečas, Filip Chytil a Filip Zadina.

O víkendu by měl být také zúžen aktuálně osmadvacetičlenný kádr a následně se tým začne připravovat na premiéru proti Rusku. "To, že hrajeme s jedním z favoritů hned na začátku, může být výhoda. Samozřejmě, že by se mi líbilo, kdybychom Rusko zaskočili," řekl Pešán, jehož svěřenci se po sborné utkají se Švédskem.

"Můžeme si vyzkoušet věci, které nám mohou pomoct ve druhé polovině skupiny. Nebo to ale taky může být úplně obráceně," podotkl Pešán. Po zápasech s evropskými velmocemi Češi nastoupí proti Bělorusku a Švýcarsku, do čtvrtfinále postoupí čtyři z pěti týmů. "Myslím si, že může být výhoda, že se potkáme s týmy, které v Severní Americe nehrají. Šance budou 50 na 50 z pohledu znalosti prostředí," řekl Pešán.

Juniorské MS je každoročně přehlídkou hráčů, kteří budou následně patřit mezi adepty na pozici jedničky letního draftu NHL nebo mají draft čerstvě za sebou. Tentokrát by mezi nejsledovanější měly patřit výkony sedmnáctiletého švédského obránce Rasmuse Dahlina, který už má za sebou i premiéru v seniorské reprezentaci.

Výjimečnou událostí šampionátu bude historicky první utkání v rámci MS juniorů pod širým nebem, k němuž vyjedou zámořští rivalové Kanada a domácí výběr USA. Hrát se bude na stadionu New Era Field s kapacitou téměř 72 tisíc diváků, který je domovským stánkem týmu amerického fotbalu Buffalo Bills.

Atraktivní duel základní skupiny A, který bude reprízou finále minulého MS, je na programu 29. prosince od 21 hodin SEČ. Lze očekávat, že se odehraje před plným hledištěm. I díky tomu by se mohl turnaj zařadit k nejnavštěvovanějším v historii, přestože sedm utkání je naplánováno do haly HarborCenter s kapacitou jen 1800 diváků. Zbytek se odehraje v KeyBank Center s hledištěm pro 19.070 fanoušků.

Rekord v návštěvnosti drží MS v Ottawě z roku 2009, kdy zavítalo na stadiony 453.282 diváků, tedy v průměru 14.622 na utkání.

Širší nominace na přípravný kemp před MS juniorů: Brankáři: Josef Kořenář (Benátky nad Jizerou), Jakub Škarek (Jihlava), obránci: Lukáš Doudera (Litvínov), Jakub Galvas (Olomouc), Filip Haman (Frýdek-Místek), František Hrdinka (Mladá Boleslav), David Kvasnička (Plzeň), Vojtěch Budík (Prince Albert/WHL), Libor Hájek (Saskatoon/WHL), Filip Král (Spokane/WHL), Radim Šalda (Saint John/QMJHL), Ondřej Vála (Kamloops/WHL), útočníci: Filip Helt, Ondřej Machala (oba Litoměřice), Kryštof Hrabík (Liberec), Martin Kaut (Pardubice), Petr Kodýtek (Plzeň), Daniel Kurovský (Vítkovice), Jakub Lauko (Chomutov), Martin Nečas (Kometa Brno), Radovan Pavlík (Hradec Králové), Filip Chytil (Hartford/AHL), Albert Michnáč (Mississauga/OHL), Kristian Reichel (Red Deer/WHL), Ostap Safin (Saint John/QMJHL), Filip Zadina (Halifax/ QMJHL), Marek Zachar (Sherbrooke/QMJHL). Program MS hokejistů do 20 let v Buffalu (začátky v SEČ): Složení základních skupin: Skupina A: USA, Kanada, Dánsko, Slovensko, Finsko. Skupina B: Rusko, Švédsko, ČR, Švýcarsko, Bělorusko. Úterý 26. prosince: Skupina B: 18:00 ČR - Rusko (Key Bank Center), 20:00 Bělorusko - Švédsko (Harborcenter). Skupina A (Key Bank Center): 22:00 Kanada - Finsko. Středa 27. prosince: Skupina A (Key Bank Center): 02:00 Dánsko - USA. Skupina B (Key Bank Center): 21:00 Švýcarsko - Bělorusko. Čtvrtek 28. prosince: Skupina A (Key Bank Center): 01:00 Slovensko - Kanada, 18:00 Finsko - Dánsko. Skupina B: 20:00 Rusko - Švýcarsko (Harborcenter), 22:00 Švédsko - ČR (Key Bank Center). Pátek 29. prosince: Skupina A (Key Bank Center): 02:00 USA - Slovensko, 21:00 Kanada - USA (New Era Stadium). Skupina B (Harborcenter): 18:00 Bělorusko - Rusko. Sobota 30. prosince: Skupina B: 18:00 ČR - Bělorusko (Key Bank Center), 20:00 Švédsko - Švýcarsko (Harborcenter). Skupina A (Key Bank Center): 22:00 Finsko - Slovensko. Neděle 31. prosince: Skupina A: 02:00 Dánsko - Kanada (Key Bank Center), 22:00 USA - Finsko (Key Bank Center), 24:00 Slovensko - Dánsko (Harborcenter). Skupina B (Key Bank Center): 18:00 Švýcarsko - ČR. Pondělí 1. ledna: Skupina B (Key Bank Center): 02:00 Rusko - Švédsko. Úterý 2. ledna: 18:00 čtvrtfinále (Key Bank Center), 20:00 o udržení - 1. zápas (Harborcenter), 22:00 čtvrtfinále (Key Bank Center), 24:00 čtvrtfinále (Harborcenter). Středa 3. ledna: 02:00 čtvrtfinále (Key Bank Center). Čtvrtek 4. ledna (Key Bank Center): 18:00 o udržení - 2. zápas, 22:00 semifinále. Pátek 5. ledna (Key Bank Center): 02:00 semifinále, 18:00 o udržení - případný 3. zápas, 22:00 o 3. místo. Sobota 6. ledna (Key Bank Center): 02:00 finále.