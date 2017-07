Brno - Novou sezonu první fotbalové ligy dnes otevře souboj mezi domácí Zbrojovkou Brno a nováčkem Baníkem Ostrava, na jehož lavičce si Radim Kučera odbude trenérský debut v nejvyšší soutěži. Utkání má výkop v 18 hodin.

Baník se dokázal vrátit mezi elitu už po roce. V minulém druholigovém ročníku s vypětím sil odrazil nápor Opavy a skončil na druhém místě tabulky za Olomoucí. Přesto na místo kouče Vlastimila Petržely přišel Kučera ze Znojma.

Během léta se do Ostravy vrátil z Liberce bývalý reprezentační kanonýr Milan Baroš a další útočník Tomáš Poznar hostuje z Plzně. Posilou do obrany je Martin Šindelář z Olomouce, naopak zkušený stoper a bývalý kapitán Tomáš Zápotočný odešel zpátky do Příbrami.

Celkem povedenou přípravu slezského týmu zkalila prohraná generálka s druholigovým Třincem (2:5). "Výsledek mě opravdu naštval. Ale snad je lepší, že takový zápas přišel ještě v utkání nanečisto, než aby se to stalo v Brně," upozornil Kučera.

"Jejich síla je hlavně v domácích zápasech, kde za poslední dva roky moc neprohrávali. Já věřím, že u nás nastane nováčkovský efekt toho, že se hráči budou chtít předvést. Věřím, že začneme dobře," přidal k pátečnímu soupeři Kučera.

Brněnský trenér Svatopluk Habenec varuje před ofenzivou Ostravy. "Sledoval jsem výsledky i hru Baníku, jenž hraje systémem 4-4-2. Ten už moc týmů nepraktikuje. Ale tím, že Baroš, Šašinka a Poznar jsou velice dobří útočníci, tak chtějí mít na hrotu dva hráče. Na to se musíme nachystat. Určitě je útočná fáze Baníku silnější než obranná," upozornil Habanec. "Žádná omluvenka neexistuje. Potřebujeme získat tři body," dodal kouč.

Brňané v nové sezoně chtějí hrát na tři útočníky. Jedním z nich by měl být navrátilec Michal Škoda, který strávil jaro na hostování v norském Lilleströmu. Do ofenzivy Zbrojovka získala i Francise Koného a Alvina Fortese. Středopolař Tomáš Pilík se pokusí zaplnit místo po odchodu kapitána Pavla Zavadila do druholigové Opavy.

Hlasy před páteční předehrávkou 1. kola první fotbalové ligy:

Petr Pavlík (kapitán Brna): "Dobře jsme posílili, na soustředění jsme se sehráli. Vstup do ligy bude velmi důležitý. V Baníku jsem naskočil před jedenácti lety do ligy. Na Ostravsku mám rodinu, ale moje myšlenky jsou už v Brně. Znám už jen brankáře Vaška a zraněného Mičolu. Nyní je pro mě důležité, abychom v premiéře vyhráli. Zápas bude mít určitě výbornou kulisu. očekávám, že přijede hodně fanoušků Baníku. Spoluhráčům jsem už slíbil za vítězství prémie v podobě občerstvení."

Statistické údaje před páteční předehrávkou:

--------

Zbrojovka Brno (v minulé sezoně 11.) - Baník Ostrava (nováček)

Výkop: pátek 28. července, 18:00 (ČT sport).

Rozhodčí: Proske - Kotík, Arnošt.

Bilance: 44 15-17-12 52:51.

Poslední zápas: 2:1.

Předpokládané sestavy:

Brno: Melichárek - Šural, Pavlík, Kijanskas, Jablonský - Polák - Fortes, Pilík, Kratochvíl, Lutonský - Koné.

Ostrava: Vašek - Breda, Pokorný, Šindelář, Granečný - Stáňa, Hlinka, Panič, De Azevedo - Baroš, Poznar.

Absence: nikdo - Hykel, Mičola (oba nejistý start).

Zajímavosti:

- Brno s Ostravou prohrálo jediné z posledních 5 ligových utkání a poslední 2 vyhrálo 2:1

- oba soupeři se utkali v 1. kole před 2 lety a Brno doma vyhrálo 2:1

- Ostrava proti Brnu odehrála vloni na jaře svůj poslední zápas před sestupem do druhé ligy a prohrála 1:2

- Brno z 22 domácích ligových duelů s Ostravou prohrálo jen 2x

- Brno bylo v uplynulém ročníku společně se Slováckem se 14 nerozhodnými výsledky remízovým králem ligy

- Ostrava se vrací do ligy po roční pauze

- Ostrava prohrála posledních 5 utkání v lize

- trenéra Ostravy Kučeru čeká premiéra na prvoligové lavičce

- Pavlík, Pilík a Vraštil (všichni Brno) působili v Ostravě, Stáňa (Ostrava) zase hrával v Brně