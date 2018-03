Ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horváthová a premiér v demisi Andrej Babiš, který se zde zúčastnil 7. března 2018 pietní připomínky 75. výročí prvního hromadného transportu Romů z protektorátu (vypraven z Brna) do koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz II-Birkenau.

Brno - Muzeum romské kultury si dnes pietním aktem připomnělo 75 let od prvního hromadného transportu více než 1000 Romů do koncentračního tábora v Osvětimi. Většina z nich už se nikdy nevrátila, řekla přítomným ředitelka muzea Jana Horváthová. Piety se zúčastnil i premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

Transport se za Protektorátu Čechy a Morava uskutečnil 7. března 1943 z Brna. "Za přispění protektorátních bezpečnostních složek byl nacisty realizován první hromadný transport Romů do koncentračního tábora v Osvětimi. Bylo do něj zařazeno tisíc romských mužů, žen a dětí z Moravy, kteří byli odvezeni nákladními vagony," uvedl historik muzea Dušan Slačka.

Spolu s ředitelkou Horváthovou četl listinné výpovědi těch, kterých se transport týkal. Poté následovalo položení kytic k pamětní desce.

Poté následovaly proslovy. "Scházíme se tu proto, abychom si stále připomínali, že nenávist mezi lidmi vede k utrpení a smrti. Tento akt budiž mementem toho, že vyčleňování jakýchkoliv skupin kvůli jejich rase, náboženství nebo přesvědčení je nepřijatelné. A ten, kdo takové myšlenky zastává, nemůže být z principu demokrat," uvedl Babiš. Vzpomněl také na Romy, kteří v koncentračním táboře povstali proti nacistům.

Ministr Robert Pelikán (ANO) doplnil, že se společnost umí snadno vypořádat se vzpomínkou na židovský holokaust. "Proč máme jako společnost tak velký problém se stejnou mírou důstojnosti pro romský holocaust, je dáno tím, že v naší společnosti je velmi mnoho protiromské nálady. Já věřím, že se to změní. My jako vláda máme povinnost o to usilovat," dodal Pelikán.