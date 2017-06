Brno - V Brně se dnes po desetileté pauze představí britská kapela Placebo. Hvězdy kytarové scény zahrají na výstavišti v rámci turné ke 20. výročí svého vzniku, které kapela slavila loni.

"Na koncert zavítá kolem 3000 návštěvníků," uvedl za pořadatele Aleš Hrbek. Předkapela podle něj začne hrát v 19:00 a hlavní hvězdy vystoupí po 20:00.

Skladby, které Placebo představí, jsou sestaveny převážně z hitů kapely, které vybrali fanoušci. Na turné tak zazní písně z její dvacetileté kariéry. "Řekněme, že zahrajeme i pár skladeb, u kterých jsem se zapřísáhl, že je již nikdy hrát nebudeme. Myslím ale, že nastal čas, abychom si přiznali, že je mnoho fanoušků Placebo opravdu chce slyšet," uvedl už loni před celým turné zpěvák a kytarista Brian Molko.

Placebo loni zahráli i v Praze. Formace loni vydala kompilaci toho nejlepšího, která se jmenuje A Place For Us To Dream. Celkem prodala za dobu své tvorby celosvětově přes 11 milionů svých nahrávek.

Brněnská nabídka koncertů je letos pestrá. Na brněnském výstavišti už zahrála rocková kapela Kiss, v DRFG Areně se představili Europe. Ve středu 20. září v Brně zahraje jazzmanka Diana Krallová.