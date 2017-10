Brno - Rozsáhlá výstava s názvem Rytíři nebes o československých letcích, kteří sloužili za druhé světové války v britském královském letectvu (RAF), se otevřela v pavilonu Morava na brněnském výstavišti. Spoluautor expozice Jan Kratochvil ji věnoval nejen pilotům, ale všem, kteří se leteckému boji za svobodu republiku oddali. Kratochvil to řekl při vernisáži. Jde o zhruba 2500 lidí, kteří emigrovali před nacisty do Velké Británie.

V pavilonu je možné vidět podobizny řady letců, jejich uniformy, vyznamenání a věci denní potřeby, i legendární letadlo Spitfire. Na výstaviště je možné se přijít podívat až do 26. října, poté se výstava přesune do brněnského technického muzea, pak do Prahy a dále bude putovat po Evropě i do USA a Austrálie. A když se objeví další archiválie, může se o ně výstava rozšířit.

"Smyslem výstavy je ohlédnout se za minulostí a uvědomit si, že současný stav není samozřejmostí a byl vykoupen mnoha životy. To nejmenší, co můžeme udělat, je nezapomínat," uvedl primátor Petr Vokřál (ANO).

Výstava připomíná nejen piloty, ale také mechaniky, techniky, zbrojíře či kuchaře. "Takto rozsáhlá akce nemá obdoby od roku 1945, kdy se v Praze uskutečnil vítězný pochod a slavnostní přehlídka navrátivších se letců," řekl Kratochvil.

Do Británie prchali mladí vojáci často přes Polsko a Francii, které poměrně rychle obsadili nacisté, aby mohli bránit svou vlast a vydobýt ji zpět svobodu. Po nástupu komunistů k moci v Československu se však stali nežádoucími a řadu z těch, kteří včas neemigrovali, čekalo vězení. Znovu se o nich mohlo mluvit jako o skutečných hrdinech po roce 1989.