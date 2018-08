Brno - Několik rekordů padlo v Brně na dvoudenní víkendové soutěži ve skládání Rubikovy kostky na čas. Zúčastnilo se jí 46 závodníků z osmi zemí, řekla ČTK za pořadatele Anna Flejberková. Soutěžící se utkali v 15 kategoriích od klasického skládání přes skládání jednou rukou nebo nohama až po sestavení barevné kostky poslepu. Nejlepším Čechem se stal Matěj Grohmann, který pokořil domácí rekord.

Grohmann vytvořil nový český rekord v kategorii 4x4x4. Klasická Rubikova kostka má na jedné straně tři na tři políčka, v této kategorii to bylo čtyři na čtyři políčka. "Závodí se pětkrát. Potom se počítá nejrychlejší čas a za druhé se nejrychlejší a nejhorší čas škrtne a ze zbylých se udělá průměr," objasnila Flejberková.

Grohmann vytvořil rekord jak v průměru s časem 32 sekund, tak u nejlepšího času výkonem 27,31. Předešlé rekordy byly 33,13 a 29,79 sekund. "Překonávalo se mnoho národních rekordů, ať už slovenských, maďarských, slovinských, ale také vietnamských díky účastníkovi z Čech, který má vietnamské občanství," uvedla Flejberková.

Účastníkům bylo vesměs od 12 do 16 let, v pozdějším věku se zpomalují klouby a časy jsou horší. Přesto se soutěže zúčastnil osmačtyřicetiletý Rakušan Dieter Amberger, který v Rakousku drží druhé místo ve skládání poslepu. Účastníci soutěžili i ve skládání českého hlavolamu nazvaného Square-1. "Je to Rubikova kostka rozřezaná na více částí," dodala Flejberková.

Rubikovu kostku vynalezl v roce 1974 Ernö Rubik. Stala se hitem na přelomu 70. a 80. let. Světový rekord ve složení klasického formátu tři na tři políčka je 4,22 sekundy.