Fanoušci brněnské Komety sledují 22. dubna finále play off hokejové extraligy na velkoplošných obrazovkách v centru města. Pátý zápas finále se hraje v Třinci. Kometa by v případě dnešního vítězství slavila titul. ČTK/Šálek Václav

Brno - Záplava modrobílých šál se dnes roztočila nad Zelným trhem v Brně, kde fanoušci hokejové Komety oslavili obhajobu extraligového titulu. Šampaňské stříkalo proudem už chvíli před závěrečnou sirénou. Kometa vedla nad třineckými Oceláři 4:1 a málokdo na Zelném trhu pochyboval o vítězi.

Po skončení utkání si fanoušci s chutí zazpívali univerzální píseň vítězů We Are The Champions od skupiny Queen a také brněnskou specialitu - skladbu Raketou na Mars. Nemohla chybět ani Óda na radost, která se v Brně na hokeji zpívá s pozměněným textem. Slova "komeťácké" hymny říkají, že cesta na výsluní bývá často zdlouhavá, na jejím konci ale klíčí stoletá sláva - což dnes odpovídá skutečnosti, protože Kometa získala rekordní 13. titul v nejvyšší soutěži.

Páté finálové utkání se hrálo v Třinci, brněnští fanoušci tedy houfně zamířili před dvě velkoplošné obrazovky umístěné v horní části Zelného trhu. Zpočátku jich bylo kolem 5000. Postupně policie navýšila odhad až na 6500 fanoušků, řekl ČTK policejní mluvčí Pavel Šváb.

Policisté střežili přístupové ulice na náměstí, na veřejný pořádek v ulicích dohlíželi také strážníci. "Nemuseli jsme zatím řešit nic závažného," řekl během třetí třetiny jejich mluvčí Jakub Ghanem.

Zápas se pro Kometu vyvíjel výborně, už v první minutě vedla, což dodávalo fanouškům v modrobílých dresech hned od začátku dobrou náladu a posilovalo jejich optimismus. Ostatně mnozí na Zelný trh rovnou přišli v tričkách s nápisem "Mistři". Ve třetí třetině náladu na chvíli zmrazil jediný gól Třince, ale brzy znovu převládl optimismus.

Jestli snad dnes měl v Brně někdo špatnou náladu kvůli hokeji, mohli to být jedině milovníci soudobé operní hudby. Kvůli projekci hokeje na náměstí zrušilo Národní divadlo Brno představení opery Powder Her Face od Thomase Adése. "Nadměrný hluk z této akce neumožňuje představení odehrát," konstatovali divadelníci na svém webu. Divadelní budova Reduta totiž stojí přímo na Zelném trhu.