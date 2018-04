Brno - Devět největších pláten Slovanské epopeje a také několik desítek plakátů od Alfonse Muchy uvidí návštěvníci festivalu Re:publika 1918-2018, který na brněnském výstavišti začne 26. května. Na rozdíl od festivalu bude výstava Alfons Mucha: Dva světy v pavilonu H až do konce roku, řekl dnes novinářům primátor Petr Vokřál (ANO).

Jedinečná bude výstava především v tom, že lidé budou moct poprvé vidět společně Epopej i plakáty, dosud se vystavovaly vždy odděleně. "Vůbec jsme neváhali a jsme rádi, že jsme se mohli k této výstavě připojit," řekl Richard Fuxa, jehož nadační fond sbírku plakátů spravuje. Epopej do Brna zapůjčila Praha, která je majitelem pláten.

Podle pražské zastupitelky Elišky Kaplické Fuchsové (ANO) muselo město překonat nesouhlas restaurátorů, kteří chtěli, aby se Epopej nikam nepřevážela. "Podařilo se ji však vystavit v Tokiu, kde ji za pár měsíců navštívilo 660.000 lidí, a věřím, že do Brna se na ni přijedou podívat turisté, kteří by jinak jeli jenom do Prahy," řekla Fuchsová.

Idea, že by epopej byla trvale vystavena na výstavišti, je stará několik let. "Brno nyní získá atrakci, že budou mít Japonci, Korejci či Číňané důvod se v Brně zastavit," řekl generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš. Veletrhy kvůli tomu musely zajistit, aby se teplota v pavilonu pohybovala mezi 19 a 21 stupni. "Maximálně může být v pavilonu 150 lidí, proto vytváříme rezervační systém, v němž si lidé zarezervují termín podobně jako do vily Tugendhat. Předpokládaná doba prohlídky je jedna hodina," uvedl Kuliš. Vstupné bude stát 250 korun, rodinné 500 korun.

Epopej je soubor 20 velkoformátových pláten, které Mucha vytvářel v letech 1912 až 1926 a představují obrazy z dějin slovanských národů. Festival Re:publika je oslavou a připomenutím vzniku Československa před 100 lety.