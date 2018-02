Brno - Pod bruslařkou na přehradě v Brně se dnes prolomil led. Ženu zachránili z ledové vody strážníci. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem, který varoval bruslaře před tím, aby na nestabilní led vstupovali. Povodí Moravy už v úterý vydalo výstrahu, že vstup na ledovou plochu představuje riziko. Žena byla podle mluvčí jihomoravské záchranné služby Hedviky Kropáčkové silně podchlazená a skončila v nemocnici. Záchranáři dnes krátce po poledni zasahovali také na zamrzlé vodní nádrži Rozkoš u České Skalice na Náchodsku. Pod dvěma bruslaři se tam propadl led.

Teploty se v Jihomoravském kraji pohybují hluboko pod nulou, přesto nejsou vodní plochy pořádně zamrzlé. Strážníci spatřili šestačtyřicetiletou ženu ve vodě před polednem v oblasti zvané Sokolské koupaliště. "Prolomila se pod ní zamrzlá hladina asi 150 metrů od břehu," informoval Ghanem.

Podle něj hlídka vzala ze služebního auta jisticí lano a záchrannou plovací vestu a vydala se ženě na pomoc. Operační středisko vyslalo na místo strážníky poříční jednotky a vyrozumělo záchrannou službu. Policisté dostali ženu na břeh a předali ji do rukou záchranářů. "Byla silně podchlazená. Nedošlo tam ale k žádnému tonutí. Transportovali jsme ji do bohunické nemocnice," dodala Kropáčková.

Ghanem uvedl, že strážníci tento týden opakovaně upozorňovali na nestabilní led a na to, že je nevhodné na něj vstupovat. Výstrahu vydalo i Povodí Moravy. "V případě brněnské vodní nádrže nedoporučujeme vůbec na led vstupovat. Vzhledem k slabým zásobám vody ve sněhu dochází v současnosti k plnění vodní nádrže, ledová vrstva není souvislá a může hrozit její prolomení," zdůraznil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Podle něj je značně nebezpečné vstupovat na zmrzlé plochy všech vodních toků. "Ledová celina může být vlivem nestejnoměrně proudící vody a kolísáním hladiny pod ledem v některých místech zeslabena, a hrozí tak i při menším zatížení prolomení ledu," dodal Chmelař.

Připomněl, že vodní nádrže Bojkovice, Boskovice, Fryšták, Hubenov, Karolinka, Koryčany, Landštejn, Mostiště, Nová Říše, Opatovice, Slušovice, Vír a Znojmo, které jsou i v jiných krajích než v Jihomoravském, jsou vodárenské nádrže s vymezenými ochrannými pásmy, kde platí zákaz vstupu obecně.

Pod bruslaři na vodní nádrži Rozkoš na Náchodsku se propadl led

Záchranáři dnes krátce po poledni zasahovali na zamrzlé vodní nádrži Rozkoš u České Skalice na Náchodsku. Pod dvěma bruslaři se tam propadl led. Prochladlého muže a ženu na břeh transportoval v podvěsu záchranářský vrtulník. ČTK o tom informovala mluvčí krajských hasičů Martina Götzová.

"Bruslaři byli asi 1,5 kilometru od břehu, dostali se z vody zpět na led. Aby se zahřáli, kroužili na bruslích kolem, ale kvůli popraskanému ledu se báli vrátit zpět. Na pomoc jim vyrazila po ledě záchranná skupina čtyř hasičů se člunem a současně se na břehu připravoval ke vzletu vrtulník letecké záchranné služby," uvedla k případu Götzová.

Hasiči pomohli dvojici do člunu, ze kterého byli po jednom vytaženi a transportováni v podvěsu vrtulníku na břeh. Tam si je převzali do péče zdravotníci. Vrtulník byl na Rozkoš odvolán z jiného zásahu. "Na místě jsme zachraňovali muže, rok narození 1981, který se propadl do vody po pás a o čtyři roky starší ženu, která byla podle našich informací pod vodou celá. Oběma se podařilo dostat se z vody ven," sdělil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Ivo Novák.

Záchranáři se pokusili po příletu vrtulníku oba bruslaře dostat na palubu vrtulníku, ale oba byli zesláblí natolik, že je vzdušný vír od vrtulníku odsouval po ledu pryč. Proto posádka podle Nováka změnila taktiku a připravila lanový podvěs. "Muže jsme transportovali sanitkou do náchodské nemocnice a žena byla převezena vrtulníkem do hradecké fakultní nemocnice. Oba byli značně podchlazení, ale bez dalších známek poranění. Nasazením vrtulníku byla celá záchranná akce zkrácena o desítky minut. To bylo vzhledem ke stadiu hypotermie, ve kterém se oba bruslaři nacházeli, zcela zásadní," uvedl Novák.

Na místě zasahovali profesionální hasiči z Jaroměře a dobrovolní hasiči z Nového Města nad Metují. Po celou dobu spolupracovali hasiči se zdravotníky i leteckými záchranáři. "Osoby, které na led vstupují, by měly být maximálně opatrné a dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Rozhodně se nedoporučuje pohybovat se po ledu o tloušťce menší než 10 až 12 centimetrů," dodala Götzová.

Vodní nádrž Rozkoš je největší vodní plochou v Královéhradeckém kraji a patří z hlediska rozlohy mezi deset největších přehrad v republice. Maximální plocha zadržené vody je 1001,3 hektarů a celkový objem nádrže je 76,154 milionů metrů krychlových.