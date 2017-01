Příbram - V Brdech je rok po vyhlášení chráněné krajinné oblasti, která nahradila někdejší vojenský újezd, vyznačena přibližně třetina plánovaných pěších tras. Výletníci mají k dispozici kolem 70 kilometrů, zbylá část přijde na řadu v letošním a příštím roce, řekl ČTK předseda rady značení Klubu českých turistů Karel Markvart.

Turisté loni více plánovaných tras vyznačit nemohli kvůli nedokončené pyrotechnické očistě. "Kam se oficiálně mohlo, tam jsme to vyznačili tak, jak by to mělo být už napořád," uvedl Markvart. Cedule se zákazem vstupu se nyní mají posouvat hlouběji do území bývalého újezdu, na což klub čeká. "Začneme připravovat objednávky směrovek a další trasy ke značení, do konce května bychom chtěli mít hotovou druhou etapu," uvedl Markvart.

Někteří výletníci si podle něj pěší trasy pochvalují, jiným vadí, že vedou hodně po zpevněných asfaltových cestách. "My jsme měli snahu ty cesty vést jinudy, ne vždy se to kvůli zájmům ochrany přírody podařilo. Samozřejmě ty nejhezčí, měkké cesty budou až v té druhé, případně třetí etapě letos a příští rok," řekl Markvart.

Kromě pěších tras má v Brdech vzniknout asi 200 kilometrů cyklotras. "Máme nějaký návrh, jak by ty značené trasy měly vypadat, ale jsme teprve na začátku," uvedl Markvart. Podle vedoucího Správy CHKO Brdy Bohumila Fišera je příprava cyklotras složitější a zatím nikdo nepodal žádost o prostředky z dotačních programů vypsaných Středočeským i Plzeňským krajem. Armáda podle Markvarta nicméně cyklistům povolila přesun z jedné strany újezdu na druhou po zpevněných cestách i přes dosud nepřístupné území.

Podle vedoucího strašického muzea Středních Brd Martina Langa byl první rok fungování CHKO Brdy "časem rozjezdu". Vznikly mimo jiné dva naučné turistické okruhy a pracovalo se na koncepci Domu přírody v zámečku Tři trubky. Spuštěna byla síť takzvaných traumabodů, odkud je možné dovolat se pomoci. "V některých městech a obcích již fungují turistická infocentra, například ve Spáleném Poříčí, Hořehledech, Strašicích či Příbrami," připomněl Lang. Poukázal i na to, že v Příbrami začal fungovat Dům Natura, jehož zřizovatelem je ekologické centrum Orlov. Organizační složkou ekocentra je Destinační agentura Brdy, která si klade za cíl citlivý rozvoj turistiky v CHKO Brdy. S podobným projektem přišla také Příbram, která založila Destinační společnost Brdy. Vedení Středočeského kraje se ale soupeření obou organizací nelíbí. "My si myslíme, že je to na škodu, a chceme, aby tyhle dvě agentury v nejlepším případě fúzovaly nebo spolupracovaly, protože to je jedině efektivní," řekla ČTK hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).