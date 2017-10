Zbiroh (Rokycansko) - Akční sci-fi film, jehož děj se odehrává kolem setkávání s mimozemskými civilizacemi, vzniká v těchto dnech v Brdech a v Praze. Příběh, údajně napsaný podle skutečných událostí a zážitků producenta a scénáristy Milana Friedricha, natáčí v české produkci americký režisér Keoni Waxman. Na svém kontě má například několik filmů s akční hvězdou Stevenem Seagalem. V hlavních rolích se objeví Denise Richardsová, Randy Couture, Bren Foster a z českých herců Marek Vašut, Vojtěch Dyk nebo Sabina Rojíková, řekli dnes tvůrci novinářům na zámku ve Zbirohu.

Natáčení i dnešní tiskové konference se měl původně účastnit i Gérard Depardieu, produkce s ním ale stále vyjednává, řekl americký producent Phil Goldfine. Podle Friedricha se jedná s hercovými agenty, kteří mají podmínky, jež jsou v rozporu s pravidly platnými v EU.

Natáčení je po deseti dnech v Brdech zhruba v polovině, z poloviny šlo o noční záběry, prozradil kameraman Martin Štěpánek. Dalších deset dní se bude točit v Praze. Práci se smíšeným česko-americkým štábem si pochvaluje režisér Waxman. "Čeští herci hrají role Čechů a anglicky mluvící zase cizinců, dohromady to dobře funguje a působí to věrohodně," řekl.

Příběh je o podnikateli v oboru robotiky a fyziky Martinovi (Bren Foster), jehož dceru unesou mimozemšťané. Martin musí využít všechny své znalosti a zkušenosti, aby dceru našel a zjistil, proč byla unesena. Pronásleduje ho přitom šéf tajné vládní organizace Bowie (Randy Couture) a pomáhá mu cizí žena Jo (Denise Richardsová).

"Je to založeno na opravdovém příběhu lidí, jako jsme my, kteří, aby ochránili své blízké, své děti, tak se rozhodnou, že zapomenou, kdo jsou, co se stalo," řekl Friedrich. Scénář napsal s režisérem Waxmanem a podle jeho slov vzniká a v Brdech se bude natáčet i druhý a třetí díl. Rozpočet snímku nechtěl uvést, podle svých slov se v USA podílel s Goldfinem na řadě filmových produkcí. Světová premiéra má být příští rok v ČR.

"Ukazujeme, co se děje, vykládáme skutečný příběh. Postava hlavního hrdiny agenta Lance, kterého hraje Marek Vašut, je skutečná postava," tvrdí Friedrich, podle něhož se právě v Brdech skutečně objevily létající talíře a první kruhy v obilí.

Richardsovou příběh ihned po přečtení scénáře zaujal. "Jsou to věci, které mě zajímají a toto jsou události, které se skutečně staly," řekla novinářům. Nemusela tak prý moc přemýšlet, zda nabízenou roli vezme. Stejně jasno měl po přečtení scénáře i Couture. Bývalý několikanásobný zápasnický šampion a jedna z hvězd akční série Postradatelní prý miluje sci-fi žánr. "Za 15 let hraní ve filmech jsem ale žádnou roli ve sci-fi nedostal," řekl. Vašut řekl, že ani scénář nemusel číst. Jako člověka, který se určitou dobu věnoval boxu, ho mimo jiné přesvědčila možnost zahrát si s Couturem. "Navíc mi scénář předepisuje, že ho tak zvaně zhasnu - to prostě nebylo co řešit," řekl Vašut, který si z natáčení jedné scény s Couturem odnesl natržený ret. "Včera, když jsem ho musel uhodit, bylo mi ho trochu líto. Ale když ho teď slyším, jak mluví, tak ho už nelituji," dodal se smíchem Couture.