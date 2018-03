Bratislava, Praha - Tisíce lidí zaplnily odpoledne náměstí SNP a přilehlé ulice v centru Bratislavy na demonstraci proti vládě premiéra Roberta Fica a za nezávislé vyšetření vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Na protest do metropole přišlo podle odhadů některých slovenských médií přes 30.000 lidí, list Denník N psal až o 50.000 účastnících. Šlo tak o největší demonstraci od protikomunistických mítinků v roce 1989. Další demonstrace byly svolány do několika desítek měst po celé zemi a v zahraničí. Stovky lidí se shromáždily před slovenským velvyslanectvím v Praze.

"Slovensko je v posledních dnech otřeseno tak, jak dlouho nebylo. Chceme se postavit za slušnou a demokratickou zemi," řekli z pódia v úvodu demonstrace její organizátoři, občanští aktivisté Juraj Šeliga a Karolína Farská.

Demonstranti už v úvodu shromáždění, které trvalo asi hodinu a během kterého nebyly hlášeny žádné incidenty, křičeli "Dost bylo Fica" nebo "Odstoupit, odstoupit" a na skandování hesel proti premiérovi dav využil prakticky každou přestávku mezi projevy řečníků. Mnozí lidé přišli s transparenty s nápisy jako například "Pozor, padá vláda" nebo "Chceme slušné Slovensko". Dav demonstrantů stejně jako během takzvané sametové revoluce v roce 1989 cinkal klíči nebo používal řehtačky.

Z pódia vystoupili s projevem zástupci novinářů, učitelů, pracovníků sociálních služeb či herců, ale například i sestra zavražděného novináře Kuciaka. "Chci vám všem říct jedno velké děkuji. Děkuji za to, že jste tady, že se zajímáte a za to, že vám to není jedno. Ani Martince a Jankovi to nebylo jedno," řekla Mária Kuciaková, po jejímž vystoupení dva odpověděl dlouhým potleskem.

Potlesk si vysloužil také odvolaný trnavský arcibiskup Róbert Bezák. "Možná jsme se naučili být lhostejní, naučili rezignovat při všech těch kauzách a skutcích, které se staly, či nestaly. Ale aby zabití člověka prošlo vedle nás a ztratilo se v čase, to by znamenalo, že jsme morálně rozvrácení," řekl z pódia oblíbený slovenský duchovní Bezák.

Už před týdnem se na Slovensku a v zahraničí konala vzpomínková shromáždění za Kuciaka a jeho partnerku Martinu Kušnírovou. Zúčastnily se jich tisíce lidí, dnešní protesty ale byly masivnější. Řada vysokých škol dala studentům volno, aby se mohli demonstrací zúčastnit.

Stejně jako před týdnem i tentokrát se po skončení shromáždění v centru Bratislavy přesunulo několik stovek lidí k úřadu vlády, kde zpívali státní hymnu, skandovali hesla proti Ficovi a proti vládě. Demonstranti také pověsili na oplocení úřadu vlády více transparentů či plakátů, například s nápisy "Mafie odstoupit" či "Fico je korupce".

Slovenský prezident Andrej Kiska dříve vybídl k rozsáhlé rekonstrukci vlády nebo k vypsání předčasných voleb jako způsobu řešení krize důvěry ve stát po vraždě novináře Kuciaka a jeho partnerky. Premiér Fico za to Kisku obvinil ze snahy o mocenské hry a z destabilizace země. Fico dříve v tomto týdnu také zpochybňoval občanské protesty, později ale řekl, že právo na shromažďování a právo na vyjádření vlastního názoru považuje za základní prvek demokracie.

Jedna ze tří koaličních stran zase vybídla k odchodu ministra vnitra Roberta Kaliňáka, který takový krok v uplynulých dnech odmítl.

Kuciak ve svém nedokončeném článku psal o aktivitách italských podnikatelů na východním Slovensku, které média spojují s mafií, a také o vazbách jednoho z nich na blízké spolupracovníky premiéra Fica. Reportér se v minulosti věnoval i podezřením z daňových podvodů, které se týkaly také lidí médii označovaných za blízké Ficově straně Směr-sociální demokracie.

V Praze demonstrovaly za vyšetření vraždy Kuciaka stovky lidí

Stovky lidí na demonstraci před slovenským velvyslanectvím v Praze odsuzovaly slovenského premiéra Roberta Fica a vyzývaly ho k odchodu. Akci zorganizovali slovenští občané žijící v Praze. Účast odhadli na nejméně 1500 lidí. Na protestech se sešli také lidé v Brně.

Protestující v Praze zcela zaplnili prostor naproti velvyslanectví a zástup sahal i do dvou přilehlých ulic. Přinesli si transparenty s nápisy "Nastal čas pre slušných ludí", "Vrah Fico" nebo "Fico už ma Sörös" v narážce na to, že slovenský premiér Robert Fico kritizoval prezidenta Andreje Kisku za loňské setkání s americkým finančníkem a filantropem Georgem Sorosem. Na akci vystoupilo několik řečníků a lidé skandovali "Chceme slušnou vládu" či "Fico do basy". Také zvonili klíči a na závěr zazpívali slovenskou hymnu.

Jeden z řečníků citoval z dopisu duchovního Tomáše Halíka, který mimo jiné napsal, že lidé nesmí být lhostejní vůči zlu, které zaplavuje obě země. "Nám všem nyní zvoní hrana. Zastrašování médií a zabíjení novinářů jsou varovný zločin," uvedl. Vystoupil i filozof Martin Putna. Vrahem obou lidí v duchovním smyslu jsou podle něj Fico a český prezident Miloš Zeman. Oba podle něj patří před soud. Putna měl před několika lety spor se Zemanem, který mu odmítal udělit profesorský titul. Bývalý politik Fedor Gál řekl, že žijeme v době, kdy emoce rozhodují o politice. "Na Slovensku v tuto chvíli vidím jediného politika, který dokáže generovat pozitivní emoce. To je (prezident) Andrej Kiska," prohlásil.

Také v Brně na Komenského náměstí se po 17:00 sešlo téměř 500 lidí, shromáždili se u sochy prvního československého prezidenta T. G. Masaryka na akci nazvané Postavme se za slušnost. Organizátoři podpořili protesty proti vládě na Slovensku. Za akcí stojí mimo jiné Slováci žijící v Brně.

Organizátoři obou shromáždění uvedli, že současnou situaci na Slovensku považují za mimořádně závažnou. Fico i ministr vnitra Robert Kaliňák podle nich pohrdají názory lidí, kteří demonstrovali v ulicích, a tím znevažují i vraždu Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Fico dnes prohlásil, že v souvislosti s protesty, které se dnes konají v desítkách slovenských měst, hrozí útoky na veřejné budovy. V uplynulých dnech občanské protesty zpochybňoval.

Sedmadvacetiletého novináře Kuciaka pracujícího pro portál Aktuality.sk zastřelil i se stejně starou přítelkyní neznámý pachatel na konci února v jejich domě v obci Veľká Mača nedaleko Trnavy. Vývoj po vraždě vedl na Slovensku k politické krizi. Premiér Fico již dříve obvinil opozici z pokusu o převrat. Prezidenta Kisku zase obvinil - v souvislosti s Kiskovým dřívějšími návrhem na zásadní rekonstrukci vlády, nebo vypsání předčasných voleb - ze snahy o mocenské hry a z destabilizace země.