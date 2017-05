New York - Jako jediný český zástupce zůstal v boji o Stanleyův pohár po skončení 2. kola play off NHL útočník Ondřej Kaše z Anaheimu. Ducks začnou boj o postup do finále v pátek proti Nashvillu. Druhá série mezi Pittsburghem a Ottawou startuje o den později.

Teoreticky by mohli mít naději na triumf ještě dva další čeští hokejisté. Útočník Dominik Simon, který nastoupil v základní části za Pittsburgh v jednom zápase, se po vyřazení farmářského týmu Wilkes-Barre/Scranton z play off nižší AHL zařadil do přípravy s Penguins.

Podobný případ je brankář Marek Mazanec v Nashvillu, jenž chytal v záložním týmu Milwaukee v AHL a za Predators v NHL v této sezoně nastoupil ve čtyřech duelech.

Simon i Mazanec by se museli zapojit do dění v play off, aby se mohli v případě úspěchu svého týmu zařadit mezi vítěze Stanleyova poháru. Stejně jako Kaše na slavný pohár ještě v kariéře nedosáhli.

Program finále konferencí play off NHL (časy jsou SELČ):

Sobota 13. května:

Západní konference - 1. zápas:

03:00 Anaheim Ducks - Nashville Predators.

Neděle 14. května:

Východní konference - 1. zápas:

01:00 Pittsburgh Penguins - Ottawa Senators.

Pondělí 15. května:

Západní konference - 2. zápas:

01:30 Anaheim Ducks - Nashville Predators.

Úterý 16. května:

Východní konference - 2. zápas:

02:00 Pittsburgh Penguins - Ottawa Senators.

Středa 17. května:

Západní konference - 3. zápas:

02:00 Nashville Predators - Anaheim Ducks.

Čtvrtek 18. května:

Východní konference - 3. zápas:

02:00 Ottawa Senators - Pittsburgh Penguins.

Pátek 19. května:

Západní konference - 4. zápas:

02:00 Nashville Predators - Anaheim Ducks.

Sobota 20. května:

Východní konference - 4. zápas:

02:00 Ottawa Senators - Pittsburgh Penguins.

Neděle 21. května:

Západní konference - případný 5. zápas:

01:15 Anaheim Ducks - Nashville Predators.

Východní konference - případný 5. zápas:

21:00 Pittsburgh Penguins - Ottawa Senators.

Úterý 23. května:

Západní konference - případný 6. zápas:

02:00 Nashville Predators - Anaheim Ducks.

Středa 24. května:

Východní konference - případný 6. zápas:

02:00 Ottawa Senators - Pittsburgh Penguins.

Čtvrtek 25. května:

Západní konference - případný 7. zápas:

03:00 Anaheim Ducks - Nashville Predators.

Pátek 26. května:

Východní konference - případný 7. zápas:

02:00 Pittsburgh Penguins - Ottawa Senators.