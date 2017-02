Blatná (Strakonicko) - V Blatné na Strakonicku dnes veterináři a hasiči zlikvidovali celý velkochov kachen firmy Blatenská ryba zasažený ptačí chřipkou, celkem 20.000 kusů včetně více než 17.000 kachňat. Asi sto hasičů a veterinářů zasahovalo na třech místech, v Blatné a na rybnících Řitovíz a Topič u Blatné. ČTK to řekla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. Virus do chovu podle firmy zavlekli volně žijící ptáci. Veterináři dnes zároveň potvrdili osmé jihočeské ohnisko ptačí chřipky v malochovu v Horní Lhotě na Jindřichohradecku, který veterináři utratí dnes v 16:00.

Nakažená drůbež v Blatné byla v sedmi halách. "Virus se sem pravděpodobně dostal nějakým opomenutím biosecurity, opomenutím preventivních opatření a zavlečením jakýmkoli materiálem nebo osobami do chovu. Jedná se o 60.000 násadových vajec, z nichž 40.000 již bylo nasazeno, a o likvidaci zhruba 20.000 kachen od jednodenních kuřat až po různé výkrmové kategorie," řekla ČTK veterinářka Lucie Filásová.

V malochovu v Horní Lhotě uhynulo chovateli od soboty do pondělí 22 slepic a krůt. Předtím měl asi 120 kusů drůbeže. Veterináři dnes v 16:00 ptáky utratí, vyhlásí ochranné pásmo a pásmo dozoru a v 17:00 se sejdou ve Stráži nad Nežárkou se starosty všech obcí z pásem.

"Je to víceméně na samotě, kolem dokola celkem nic není, v tomto směru to budeme mít možná jednodušší. Příčina je zdroj z volně žijících ptáků, který prokazujeme. Virus tam cirkuluje, v Třeboni máme hlášenou volavku, v Lásenici kachnu, v Jindřichově Hradci kachnu. Je to oblast, která je riziková," řekl ČTK ředitel krajské veterinární správy František Kouba.

V Blatné zasahovali veterináři od rána. Firma Blatenská ryba už na konci ledna přišla kvůli nákaze v chovu Řitovíz o 6500 kachen, přibližně 20 tun masa. Pro firmu znamená chov kachen zhruba třetinu ročního obratu, který byl loni asi 150 milionů korun. Firma chová jinak hlavně ryby, hospodaří na téměř 1600 hektarech rybníků na Strakonicku, Písecku a Příbramsku.

Firma se rozhodla, že zlikviduje celý chov kachen. "Znamená to pro nás velké ekonomické ztráty. Teď těžko říct, jestli se k chovu vrátíme. Budeme jednat, jestli seženeme nějaký násadový materiál. Kdybychom se k chovu kachen nevrátili, budou to milionové ztráty, pokud se vrátíme, ztráty se minimalizují. Je to pro nás velká rána a doufáme, že se z toho dokážeme zmátořit," řekl ČTK jednatel firmy Blatenská ryba Jiří Bláha.

V sedmi halách byla kachňata ve stáří dvou až 15 dní, 60.000 násadových vajec a 3500 výkrmových kachen.Veterináři dnes o ptačí chřipce informovali bezpečnostní radu Jihočeského kraje. V jižních Čechách dosud veterináři potvrdili osm ohnisek ptačí chřipky. U volně žijících ptáků se nákaza potvrdila ve všech okresech kraje kromě Českého Krumlova.

Počet ohnisek ptačí chřipky v ČR stoupnul na 23

Veterináři potvrdili dvě nová ohniska ptačí chřipky. Obě jsou v malochovech, jedno v obci Záryby v Praze-východ ve Středočeském kraji, druhé v jižních Čechách v obci Horní Lhota na Jindřichohradecku. ČTK to dnes sdělil mluvčí Státní veterinární správy Petr Pejchal. V obou chovech bylo dohromady před začátkem úhynů zhruba 280 kusů drůbeže. Zbytky chovů budou vybité během dneška. V ČR je tak nyní 23 ohnisek nemoci.

V chovu v Zárybách jsou slepice, husy, kachny, perličky a krůty, dohromady jich je 160. "Chovatel nahlásil Státní veterinární správě náhlý úhyn dvou kohoutů a tří krůt. Vyšetření vzorků ve Státním veterinárním ústavu v pondělí večer potvrdilo ptačí chřipku H5," řekl Pejchal.

V jižních Čechách uhynulo chovateli postupně od soboty do pondělí 22 slepic a krůt. "V chovu bylo před hynutím zhruba 120 kusů drůbeže. V průběhu dnešního dne budou ptáci v obou ohniscích usmrceni a zároveň budou vydána nařízení pro uzavřená pásma," dodal mluvčí.

V jižních Čechách je tak nyní osm ohnisek nemoci, ve Středočeském kraji čtyři. Kromě jižních Čech zasáhla v ČR pouze menší chovy.

Ptačí chřipka se v Česku objevila na začátku letošního roku asi po deseti letech. Nemoc se vyskytuje většině území státu. Veterináři proto například zakázali v celé republice pořádat výstavy ptactva. Ptačí chřipka je i v mnoha dalších evropských zemích.