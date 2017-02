Blatná (Strakonicko) - V jižních Čechách potvrdili veterináři další nákazu ptačí chřipkou. Je opět v komerčním chovu firmy Blatenská ryba v Blatné na Strakonicku, v němž je do 20.000 kusů drůbeže. Firma už na konci ledna přišla kvůli nákaze v chovu Řitovíz o 6500 kachen, přibližně o 20 tun masa. Chov v Blatné, kde je nové ohnisko, utratí veterináři v úterý. ČTK to řekl ředitel jihočeské krajské veterinární správy František Kouba.

"Máme další ohnisko ptačí chřipky, je to zase Blatenská ryba. Tentokrát to bude komplikovanější. Jsou tam výkrmové kachny, těch je přes 3000, pak nějaké zástavové, zastavujeme líheň," řekl Kouba. Dodal, že chovů postižených ptačí chřipkou je v Blatné víc.

Jednatel společnosti Blatenská ryba Jiří Blaha řekl ČTK, že nové ohnisko je přímo v Blatné. Podle veterinářů jde o čtyři haly. "Kmenové a chovné kachny kolem 3600 kusů, vedle taky kolem 3000 kusů, pak sedm tisíc menších, čtrnáctidenních a pak celá líheň, kde je kolem 70.000 vajec, něco je nalíhnuté, to se včera (v neděli) stoplo. Ale ještě to nemáme spočítané, kolegové tam teď dělají místní šetření, připravujeme s legislativci nařízení a rozhodnutí," řekl Kouba.

O víkendu potvrdili veterináři ptačí chřipku ještě u volně žijící volavky v Třeboni. Mrtvé ptáky sbírali o víkendu také jihočeští hasiči. Šlo o volavky, kachny a labutě ve Vodňanech, Volyni, Kleci u Jindřichova Hradce i v Táboře. U těch ale není jisté, zda zahynuli kvůli ptačí chřipce.

V Koldíně a okolí se kvůli ptačí chřipce uzavírají chovy

Veterináři dnes vytýčili ochranné a dozorové pásmo v okolí obce Koldín na Orlickoústecku, kde v neděli zlikvidovali malochov drůbeže nakažený ptačí chřipkou. ČTK to řekl ředitel Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj Josef Boháč. Ptačí chřipka se v ČR vyskytla po deseti letech.

"Znamená to zvýšený dozor nad všemi chovy a okamžité hlášení snížení příjmu potravy, úhyny, platí to pro malé i velké chovy," uvedl Boháč.

Veterináři v Koldíně usmrtili asi 40 kusů drůbeže, šlo o slepice, kachny a husy. Obec musí nyní spočítat všechnu drůbež, kterou lidé chovají. Starosta Aleš Zeman ČTK řekl, že před deseti lety se ptačí chřipka do vesnice nedostala, byla pouze v ochranném pásmu. "Počty drůbeže teprve musíme sehnat," uvedl Zeman. Na vesnici chová drůbež dost lidí, dodal.

V tříkilometrovém ochranném pásmu a desetikilometrovém pásmu dozoru musejí majitelé chovy zcela uzavřít, aby zamezili kontaktu s volně žijícími ptáky. V Pardubicích laboratorní testy v pátek potvrdily virus ptačí chřipky u jedné z uhynulých labutí. "Virus přežívá u volně žijících ptáků, když se dostane do kontaktu s domácí drůbeží, pak vznikají tato ohniska," řekl Boháč.

Do ochranného pásma spadají katastrální území obcí Borovice u Potštejna, Kostelecké Horky a Rájec, dalších 21 katastrálních území obcí a měst je v pásmu dozoru, který vymezují severněji položený Borohrádek, Doudleby nad Orlicí a Kostelec nad Orlicí.

Jižněji je Choceň, která je pět kilometrů od Kolína. V jejím okolí jsou velkochovy, které před deseti lety ptačí chřipka postihla. Veterináři tam tehdy na přelomu června a července nechali ve velkochovech v Tisové, Zálší, Noříně, Kosoříně, Netřebech, Zářecké Lhotě a Loučkách usmrtit téměř 200.000 kusů drůbeže a zhruba 1900 kusů domácí drůbeže. "Snažíme se, aby se nic takého neopakovalo," řekl Boháč.

První ohnisko veterináři potvrdili zhruba před měsícem na jižní Moravě. Od té doby veterináři už vybili na 37.000 ptáků, ohnisek je v ČR kolem dvaceti. Dnes veterinární správa uveřejnila další nákazu v Blatné na Strakonicku.

Liberecká zoo kvůli ptačí chřipce přesunula dovnitř další ptáky

Liberecká zoo dnes kvůli výskytu ptačí chřipky v Liberci učinila další preventivní opatření. Zoologové ze tří venkovních míst přesunuli do vnitřních prostor druhy, které jsou k ptačí chřipce náchylné. Venku ve voliérách zůstávají jen dravci, sovy a bažanti. ČTK to dnes sdělil ředitel zoo David Nejedlo.

Ptačí chřipku potvrdily laboratorní testy v sobotu v drobnochovu v Hanychově, který je na opačné straně Liberce než je zoo. Všech deset kachen plemene indický běžec z chovu soukromého majitele uhynulo.

Zaměstnanci zahrady dnes ráno preventivně pochytali kachny, labutě a další ptáky z jezírka. Dělali také přesuny v zimovišti ptáků, aby tam mohli umístit jeřába černokrkého. Návštěvníci neuvidí v expozici ani pštrosa nandu, které má zoo má tři. "Zavřeme je do ubikace a nějakou dobu nebudou chodit ven," řekl Nejedlo. V areálu zahrady jsou také dočasně mimo provoz krmítka pro volně žijící ptáky.

Zoo už učinila některá opatření po nahlášení prvního případu ptačí chřipky v Libereckém kraji, kdy veterináři museli minulý týden usmrtit 57 opeřenců v malochovu v Turnově na Semilsku. Ohnisko v Liberci je druhým případem ptačí chřipky v kraji. Veterináři dnes kolem něj stanovili tříkilometrové ochranné a desetikilometrové dozorové pásmo, v němž platí zpřísněný veterinární dozor. "Ochranné pásmo laicky řečeno skončilo desítky až stovky metrů před branami zoologické, ale to samozřejmě v tomto případě vzhledem k té vážnosti nehraje roli," řekl dnes ČTK ředitel Krajské veterinární správy v Liberci Roman Šebesta.

Nejstarší zoologická zahrada v Česku má jednu z nejbohatších kolekcí dravých ptáků v Evropě. Provedená opatření v zoo považují veterináři zatím za dostatečná. "Jsme denně ve spojení s vedením zoo, konzultujeme a předáváme si informace. Pokud bychom to vyhodnotili tak, že se situace zhoršila, podnikneme další kroky," dodal Šebesta.

V liberecké zoo zůstávají ve venkovních voliérách jen dravci, bažanti a sovy. Zabezpečit kóje nebude nic jednoduchého. "To bychom dělali jen v případě, že nám to veterina nařídí," uvedl Nejedlo. Zakrytí voliér, aby dovnitř nemohli vlétnout volně žijící zpěvní ptáci, by odhadem stálo zhruba 300.000 korun. "Je toho hodně, zhruba 10.000 metrů čtverečních ploch," řekl ředitel. Opatření by mohla ohrozit současnou sezonu hnízdění nebo vyděsit ptáky natolik, že se zraní. Problém by to mohl být z pohledu statiky, pokud by sněžilo. "Statika není spočítána na to, že voliéry budou celé zakryté. Sníh by měl propadat," dodal Nejedlo.

Ohnisek ptačí chřipky v celém Česku bylo potvrzeno 20, většina jich byla na jihu republiky, jak na Moravě, tak v Čechách. První ohnisko veterináři potvrdili v Česku přibližně po desetiletí zhruba před měsícem. Bylo na jižní Moravě, za několik dnů se tam objevila další. Od té doby vybili veterináři kolem 37.000 ptáků, nemoc je na většině území státu.