Praha - Veterináři s hasiči dnes vybili chov drůbeže v Bílencích na Chomutovsku, kde se potvrdilo třinácté ohnisko ptačí chřipky v zemi. Zlikvidovat museli okolo 300 kachen, krůt, perliček, slepic a hus. Krátce po 13:00 začalo vybíjení velkých kusů. Likvidace trvala zhruba dvě hodiny, následovala dezinfekce areálu. Starostové obcí v ochranném pásmu musejí nyní sepsat seznamy drůbeže u chovatelů. ČTK to řekl ředitel ústecké krajské veterinární správy Petr Pilous.

Chov na farmě v Bílencích čítal zhruba 400 kusů, přibližně stovka drůbeže uhynula od chvíle, kdy se nákaza objevila. "Ptačí chřipka je k drůbeži velice agresivní," připomněl Pilous. Virus se potvrdil u uhynulých krůt.

Kvůli ptačí chřipce veterináři vytyčili tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru v okolí obce Bílence. "Starostové musejí obejít všechny drobné chovatele a sepsat seznamy, aby v případě likvidace drůbeže měli nárok na finanční odškodnění," uvedl ředitel. Pro chovatele to znamená také nutnost dodržovat opatření, jako je zákaz vývozu a dovozu drůbeže.

V desetikilometrovém pásmu dozoru se sleduje, zda se neobjevuje nějaké onemocnění. Spadá do něj mimo jiné Podkrušnohorský zoopark Chomutov, který už dřív podnikl kroky k ochraně před ptačí chřipkou.

V chomutovském zooparku ptáky už dříve přestěhovali do uzavřených expozic. "Začali jsme používat dezinfekční rohože a do odvolání nepřijímáme ptáky do stanice pro handicapované živočichy," řekla ČTK mluvčí zooparku Martina Pelcová.

Pokud jsou chovy dostatečně zabezpečeny, nemusí je veterináři do pásma dozoru zahrnout. "Samozřejmě nechceme zbytečně chovatelům komplikovat život, ale musíme být opatrní, protože virus je k drůbeži velice agresivní," řekl Pilous.

Na Chomutovsko se mohl virus rozšířit prostřednictvím divoce žijících ptáků, kteří se stahují k nezamrzlým vodním plochám. Obec Bílence leží u řeky Chomutovky.

Ptačí chřipka se v ČR objevila na začátku letošního roku asi po deseti letech. Virus typu H5N8 se snadno přenáší mezi ptáky, lidé se jím podle dosavadních poznatků nakazit nemohou.

Ptačí chřipka je rozšířena ve více než 20 evropských státech včetně sousedního Slovenska. Počet ohnisek v Evropě se blíží 600, nejpostiženějšími státy jsou Maďarsko s 231 ohnisky a Francie se 177 ohnisky.

Veterináři budou vybíjet 17.000 kachen v jižních Čechách

Veterináři potvrdili dvě nová ohniska ptačí chřipky v jižních Čechách. Jedno z nich je v komerčním chovu kachen ve Vlachově Březí na Prachaticku. Ve středu se tam začne vybíjet 17.000 ptáků. Druhé je v malochovu v Ledenicích na Českobudějovicku. ČTK to dnes sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Pejchal. V Jihočeském kraji je tak již v chovech šest ohnisek nemoci, v Česku je jich celkem 15. Zatím bylo v Česku utraceno zhruba 20.000 ptáků, tedy jen asi o tři tisíce víc, než je v novém ohnisku.

Ve Vlachově Březí nahlásil chovatel velký úhyn dvoutýdenních kachňat. V Ledenicích pak uhynuly dvě slepice, několik dalších mělo typické klinické příznaky chřipky. "V případě obou chovů vyšetření ve Státním veterinárním ústavu potvrdilo ptačí chřipku H5," řekl Pejchal. Ve středu se okolo ohnisek vytyčí ochranné tříkilometrové a dozorové desetikilometrové pásmo, kde jsou zpřísněná preventivní opatření.

Naprostá většina ohnisek byla dosud nalezena v malochovech. Výjimkou byl velkochov v Řitovízi u Blatné na Strakonicku, kam se virus zřejmě dostal z podestýlkové slámy, kterou asi kontaminovaly divoké kachny. Firma přišla vybitím 6500 kachen přibližně o 20 tun masa.

Opoziční TOP 09 chce zvýšit náhrady za utracenou drůbež

Ministerstvo zemědělství by podle poslanců opoziční TOP 09 mělo zvednout náhrady za drůbež utracenou v malých chovech kvůli ptačí chřipce. Společně se starostou města Moravský Krumlov Tomášem Třetinou dnes na tiskové konferenci také kritizovali postup úřadů při informování o nákaze. "Dozvěděli jsme se to z médií, to by se nemělo stát," uvedl starosta.

V Moravském Krumlově a okolních obcích bylo podle Třetiny třeba utratit 2495 slepic, 290 holubů, další desítky kachen a také šest pávů. "Jediná spravedlivá cena je, aby stát zaplatil drobnochovatelům reálné cenu. Vyzývám proto ministra (Mariana) Jurečku (KDU-ČSL), aby změnil ceníky ve prospěch spravedlivých a reálných cen," uvedl poslanec TOP 09 Herbert Pavera. Podle ceníku dostanou drobnochovatelé za nosnici 100 korun, za přiměřenou cenu považují kritici ceníku o 70 korun vyšší částku. Starosta připomenul také hodnotu některých utracených holubů, která převyšuje 100.000 korun.

Utracením poštovních holubů v Krumlově přitom podle Třetiny veterinární správa pochybila, protože hejno vzácných holubů žilo zcela odděleně od venkovního prostředí.