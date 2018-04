Washington - Americký prezidentský pár dnes stejně jako loni dodržel velikonoční tradice Bílého domu a pozval do areálu prezidentské rezidence tisíce dětí ke koulení velikonočních vajec. Kratochvíle, při níž děti pomocí lžíce musejí dostrkat natvrdo uvařená a obarvená vejce co nejrychleji do cíle, má v Bílém domě 140 let dlouhou tradici.

Donald a Melania Trumpovi přivítali v zahradách Bílého domu 30.000 hostů, což je víc než při loňské velikonoční slavnosti. Děti měly možnost odeslat velikonoční pohlednice americkým vojákům na zahraničních misích, první dáma dětem předčítala ze zábavných knížek.

Prezident využil velikonoční slávy ke krátkému projevu, v němž poukázal na dobrý stav americké ekonomiky a na chystané investice do výzbroje americké armády. S dětmi se přivítaly také mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová, Trumpova poradkyně Kellyanne Conwayová a ministryně školství Betsy DeVosová.

První koulení velikonoční vajec se na Jižním trávníku Bílého domu konalo v roce 1878, kdy sem děti i přes námitky Kongresu pozval tehdejší prezident Rutherford Hayes.